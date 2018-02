Questa sera in tv torna Bud Spencer: Chissà perché capitano tutte a me

Torna il Gigante Buono in televisione. Bud Spencer, un’icona del nostro cinema, sotto la cui imponente mole sono cresciute generazioni di bambini che, in lui, hanno trovato il loro eroe dal pugno di ferro e il cuore grande. Questa sera torna in tv con il film Chissà perché capitano tutte a me, nel quale veste i panni di uno sceriffo intento a salvare la terra da una colonizzazione aliena. Il film è il seguito di Uno sceriffo extraterrestre.

La trama. Bud Spencer e il suo piccolo aiutante alieno H725 incontrano un gruppo di alieni che vogliono colonizzare la terra e si sono camuffati da scienziati all’interno di una base segreta dell’esercito. Nel film Bud elargisce sberle a fin di bene, senza scadere mai nella violenza nuda e cruda tipica di altri generi.

La regia è di Michele Lupo e nel cast figurano gli attori Ferruccio Amendola, John Bartha, Giancarlo Bastianoni, Paolo Figlia, Lorenzo Fineschi, Giovanni Gianfriglia, Cary Guffey, Robert Hundar, Clayton Landey, Amedeo Leorini, Ottaviano Dell’Acqua, Carlo Reali e ovviamente, Bud Spencer. Il film è stato girato in Georgia (USA), nella cittadina di Monroe e nel parco divertimenti Six Flags Over Georgia di Austell (contea di Cobb), lo stesso utilizzato nel precedente film Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre.

È un’opera che fa sorridere tutti, adulti e bambini. Con Bud Spencer il divertimento è assicurato questa sera su Italia 2, ore 21:10, canale 35.

(Foto: Guida TV – TV Sorrisi e Canzoni)