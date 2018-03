Renato Zero sbarca al cinema con Zerovskij

Dal 19 al 21 marzo arriva nelle sale Zerovskij – solo per amore. Renato Zero approda in 300 sale (distribuito da Lucky Red) con una tre giorni speciale dedicata al suo show live, dal titolo Zerovskij – solo per amore. Dal 19 al 21 marzo 2018 i fan di Renato Zero potranno vedere al cinema lo spettacolo scritto, ideato e diretto dall’artista romano, con la collaborazione di Vincenzo Incenzo, nella versione registrata all’Arena di Verona. Uno show che va oltre la concezione classica del musical per dare allo spettatore un’esperienza di ampio respiro tra teatro, musica, danza, filosofia, che unisce cultura alta a cultura popolare.

La trama di Zerovskij – solo per amore. In una immaginifica stazione ferroviaria, il cui capostazione è Zerovskij, vanno in scena la personificazione dell’amore, dell’odio, del tempo, della morte e della vita. Concetti resi umani e pronti al confronto dolce e amaro con un figlio di nessuno, Enne Enne, e i due viaggiatori di sempre, Adamo ed Eva.

Renato Zero innovatore. Il live di Renato Zero è un viaggio nella condizione umana, un progetto ambizioso realizzato anche per “sfuggire dalla costrizione di playlist inchiodate come “Il cielo, “I migliori anni”, Morire qui” e per tutti gli altri titoli, non se ne poteva più”, ha affermato l’artista. “Bisogna uscire fuori da questa compiacenza di regalare al pubblico sempre i successi e consegnargli invece del pane fresco”. E così è nato Zerovskij – solo per amore, dal 19 al 21 marzo, distribuito in 300 sale cinematografiche italiane.

(Foto: OmaggioMania)