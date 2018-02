Sta per arrivare nelle sale cinematografiche “Sonic: The Hedhehog”. Sega Corporation, multinazionale giapponese che sviluppa e pubblica videogiochi, ha annunciato la data di uscita nelle sale cinematografiche della pellicola animata “Sonic: The Hedhehog”. Il film è prodotto da Paramount e arriverà nei cinema a stelle e strisce il 15 novembre 2019 e successivamente sarà distribuito in tutto il mondo. Un lungometraggio tra animazione in computer grafica e live-action diretto dal regista Jeff Fowler, produttore esecutivo Tim Miller.

Soddisfatto Haruki Satomi, Chairman e Chief Executive Officer (CEO) di SEGA Holdings: “Sono davvero onorato che le nostre aziende, SEGA e MARZA, abbiano avuto quest’incredibile opportunità di lavorare con Paramount Pictures per questa produzione, che porterà Sonic sul grande schermo per la prima volta, ha dichiarato nel comunicato stampa dela SEGA. Da quando ha fatto la sua prima apparizione 26 anni fa, Sonic ha continuato a crescere in termini di popolarità come protagonista della nostra strategia focalizzata sui videogiochi. Questa però, è un’occasione importantissima per andare oltre i videogiochi e condividere Sonic con tutto il mondo, e non vediamo l’ora di rivelare nuovi dettagli ai fan di tutto il mondo”. Il prossimo anno i fan del porcospino Sonic potranno vederlo sfrecciare dalla console allo schermo cinematografico.

