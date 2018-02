Stallone morto? No, è solo l’ennesima bufala

Ogni qualvolta una star del mondo del cinema o della musica muore, orde di fan si disperano in ogni angolo del pianeta. Proprio per questa ragione, nel corso degli ultimi anni spesso e volentieri si sono lette notizie false riguardo ai decessi di attori, attrici, cantanti, politici e chi più ne ha più ne metta.

L’ultimo, in ordine temporale, a essere stato vittima di questa fastidiosa “burla” è stato Sylvester Stallone. Star hollywoodiana che da anni appaga gli appassionati di cinema d’azione, Stallone sarebbe morto a causa di una presunta malattia alla prostata. Sui social network ha cominciato a circolare un’immagine dell’attore, accompagna dalla didascalia “Sylvester Gardenzio Stallone è morto oggi alle prime ore del mattino dopo la sua battaglia contro un tumore alla prostata, l’attore aveva tenuto segreta la propria malattia, ma alla fine non è riuscito a vincerla”. Nulla di più falso, non preoccupatevi: Sylvester è vivo e gode di ottima salute. Non solo il suo fisico scultoreo sembra non risentire degli anni che passano (quest’anno la star compirà 72 anni), ma per smentire la fake news, lo stesso Stallone avrebbe postato un’immagine del nuovo film sul quale sta lavorando, Creed 2.

Sylvester ha deciso, tramite il profilo Twitter, di commentare la notizia della sua presunta morte, scrivendo “Per cortesia, ignorate questa scemenza. Sto bene, sono felice e in buona salute”. Tranquilli, dunque, se siete fan sfegatati di Rocky o di John Rambo non dovete assolutamente piangere il vostro beniamino: a guardarlo, sembra essere ancora lo stesso dei primi anni ’80.

[fonti articolo: corriere.it, ilsecoloxix.it, cittaceleste.it]

[foto: instagram.com]