Stanley Kubrick, all’asta i cimeli del regista

All’asta alcuni dei più importanti cimeli appartenuti a Stanley Kubrick. Il 27 marzo prossimo a Torino 55 lotti contenenti oggetti di set di film importanti di Stanley Kubrick saranno messi all’asta per Bolaffi. Gli oggetti appartengono a Emilio D’Alessandro, 77enne, che in passato è stato autista e poi collaboratore del noto regista statunitense.

Dal ciak di “Eyes Wide Shut” al giubotto di Jack Torrance in “Shining”. I cimeli messi all’asta sono molti e provengono tutti dalla collezione di Emilio D’Alessandro, per quasi 30 anni assistente e amico del regista. L’asta avviene a 19 anni dalla morte di Kubrick, il 7 marzo 1999, poco prima che il suo ultimo film, “Eyes Wide Shut”, arrivasse nelle sale cinematografiche. Tra gli omaggi messi all’asta e fatti dal regista a D’Alessandro, in un arco temporale che va dal 1971 al 1999, ci sono il ciak originale di “Eyes Wide Shut”, uno dei cappotti e l’orologio indossati da Tom Cruise durante le riprese del film. Da un’altra opera cult, “Shining”, arrivano uno degli abiti di scena indossati da Jack Niholson, la giacca di velluto bordeaux, sette portachiavi colorati con i numeri fittizi delle stanze e due tappeti del Colorado Lounge, la sala dove il protagonista lavora al suo romanzo. C’è anche un lungo frammento della pellicola originale donato dal regista a D’Alessandro e scampato alla fine che facevano tutte le parti avanzate di pellicola.

Dal set di “Full Metal Jacket” arrivano poi uno dei cappelli del sergente Hartman e la giacca militare verde usata da Kubrick sul set con stampato il suo nome. E ancora gilet, torce e pale militari, un vinile con la colonna sonora originale del film composta dalla figlia di Kubrick e la dedica autografa del regista “To Emilio with Love, S. Kubrick”. Ci saranno anche oggetti di scena di “Arancia Meccanica” e “Barry Lyndon”.

(Foto: Lolwot)