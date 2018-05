Star Wars Day: cose da sapere

Star Wars Day: gli appuntamenti italiani dedicati alla saga cinematografica. Il 4 maggio rappresenta uno di quei giorni che gli appassionati del cinema fantastico dovranno segnarsi sulla loro agenda. Perché anche quest’anno ci sarà il consueto appuntamento con un evento dedicato a tutti gli amanti della saga ideata da George Lucas.

Star Wars Day: il grande giorno

Le celebrazioni per il Star Wars Day si svolgono in tutto il mondo. Anche nel nostro Paese, con una serie di interessanti appuntamenti che si terranno a Napoli e Caserta. Ed è proprio nel capoluogo partenopeo, più precisamente nella stupenda Piazza Del Plebiscito, che si terrà un raduno di cosplayer che invaderanno la città partendo da Via Toledo.

Con le loro maschere e gli immancabili travestimenti, i fan di Star Wars cercheranno di ricreare i personaggi conosciuti e amati nella saga. Dal coraggioso Han Solo al malefico Darth Vader (Dart Fener nella versione italiana), da Yoda alla bella Principessa Leia, la parata comincerà alle ore 17:30. Insieme ai cosplayer, Napoli sarà invasa anche da artisti e acrobati che si esibiranno in pirotecnici numeri dedicati alla serie di George Lucas.

Altri appuntamenti

Sempre a Napoli, il 6 maggio, il Museo Nazionale ospiterà in una sala apposita una rassegna in cui sarà possibile ammirare le astronavi della saga, tra cui la “Morte Nera”, e il Naoforo egizio utilizzato per imprigionare nella grafite Han Solo. Questo sarà possibile soltanto grazie all’ausilio di avveniristiche tecnologie legate alla realtà virtuale, che il Museo metterà a disposizione per i visitatori e che, attraverso le immagini ricreate al computer, potranno immergersi nei vari ambienti legati ai film della serie.

Ma lo Star Wars Day si sposterà anche a Caserta, celebre per la sua magnifica Reggia (dove, tra l’altro, furono girate alcune scene di La minaccia fantasma e l’Attacco dei Cloni), che al suo interno, il 5 maggio, permetterà ai fan della serie di visitare il Palazzo Reale, location utilizzata per girare i due capitoli della seconda trilogia.

La storia

Maggio è il mese per eccellenza per gli appassionati di Star Wars perché fu proprio il 25 maggio del 1977 che uscì il primo capitolo della saga. Una serie che, da più di quarant’anni, stupisce il pubblico di ogni età e che, nel 2019, arriverà nelle sale cinematografiche con il nono capitolo della serie.

Infine, pensiamo alla frase “May the force be with you“: traducendola otteniamo “che la forza sia con te”. Ed è proprio essa ad aver permesso l’istituzione di questo evento annuale. La parola “may”, infatti, si può tradurre anche con “maggio”, mentre “force” è stato trasformato dai fan in “fourth” (“quarto”). Un simpatico gioco di parole con cui si è ottenuto “May the fourth be with you”. Il 4 maggio, dunque, è il giorno in cui inizia lo Star Wars Day, una celebrazione imprescindibile per chi ama gli Jedi.

[Immagine: thejibe.com]