Star Wars: gli ultimi Jedi è destinato al successo

Nel 2015 “Star Wars: il risveglio della forza” fu un vero e proprio evento mediatico, che attirò l’attenzione non solo degli addetti ai lavori, ma anche di milioni e milioni di fan in tutto il mondo. La pellicola diretta da J.J Abrams fu uno dei successi più clamorosi della storia, arrivando ad incassare più di due miliardi di dollari, al fronte di una spesa di produzione che si aggirava attorno ai 245 milioni.

Non desta quindi troppa sorpresa tutto il clamore che si è andato a creare, col passare dei giorni, attorno al nuovo capitolo della saga di guerre stellari. L’ottavo film, intitolato “Star Wars: gli ultimi Jedi”, vede l’esordio alla regia di Rian Johnson e, nonostante manchino ancora due giorni all’uscita ufficiale, le prime recensioni ne parlano già in termini entusiastici. A fronte di un budget sicuramente superiore ai 200 milioni di dollari (la cifra ufficiale non è stata resa nota e non si sa se i vertici della Walt Disney la vogliano dichiarare o meno), gli esperti prevedono che la pellicola incasserà come minimo 800 milioni di dollari, e queste sono solo le prime stime. Se il trend di incassi dovesse proseguire sulla strada dei precedenti episodi, il traguardo del miliardo di dollari potrebbe essere superato molto facilmente.

Per quel che riguarda il gradimento, i critici si sono espressi positivamente: quotidiani di prestigio quali il New York Post e il Washington Post, così come il Time e hanno recensito “Star Wars: gli ultimi Jedi”, spendendo parole di lode sia per quanto riguarda gli aspetti più tecnici, che per quel che concerne la trama.

Insomma, un successo per certi versi annunciato: “Star Wars”, d’altra parte, fa ormai parte della cultura pop mondiale e che ciascun film della saga abbia successo sembra ormai un fatto quasi scontato.

[fonti articolo: time.com, quotidiano.net, forbes.com]

[foto: mymovies.it]