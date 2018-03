8 Marzo: le origini della Festa della Donna e le iniziative gratuite

L’8 Marzo si celebra la Festa della Donna anche se sarebbe più corretto definirla Giornata Internazionale della Donna. Questa data vuole celebrare tutte le donne che hanno combattutto per il riconoscimento dei diritti sul mondo del lavoro, della politica e dell’uguaglianza sociale.

Il Partito Socialista americano nel 1909 fu il primo a festeggiare questa giornata e fino al 1921 ad ogni singolo paese veniva lasciata la scelta di celebrare questa ricorrenza quando lo volevano. Nella seconda conferenza delle donne comuniste a Mosca si decise di fissare proprio l’8 marzo come data univoca, in memoria delle donne di San Pietroburgo nel 1917. Un falso storico è quello che riferisce di un rogo svilupattosi in una fabbrica di camicie, che risulta inesistente, avvenuto in questo giorno e che vede fissata questa data per questa ragione; mentre l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha stabilito questa festa dopo il 1977.

In Italia la Giornata dedicata alla donna si tenne per la prima volta nel 1922 per volere del Partito Comunista Italiano.

Il fatto che la mimosa sia divenata invece il simbolo ed il fiore da donare alla festa è dovuto al fatto che alcune donne romane Rita Montagnana, Teresa Noce e Teresa Mattei, nel 1946 cercassero un fiore di stagione che costasse poco e scelsero la mimosa perchè fioriva ai primi di marzo.

Diverse le iniziative gratuite a favore delle donne per questa giornata:

La Fondazione Torino Musei garantirà l’ingresso gratuito per tutte le donne presso il proprio circuito museale

garantirà l’ingresso gratuito per tutte le donne presso il proprio circuito museale Visite ed esami gratuti per il 1° H-Open Day dedicato alla Ginecologia focus Fibromi uterini è possibile consultare gli ospedali che aderiscono all’iniziativa sul sito Bollini Rosa

è possibile consultare gli ospedali che aderiscono all’iniziativa sul sito Anche il MIBACT propone l’entrata gratuita alle donne nei musei e luoghi della cultura statali.

[Foto: www.napolike.it]