Arte: “Andrea Pazienza, trent’anni senza” a Roma una mostra in suo onore

Finalmente dal 25 maggio fino al 15 luglio sarà possibile visitare a Roma una mostra su Andrea Pazienza presso il Mattatoio (ex Macro Testaccio).

Nell’anno del trentennale della scomparsa dell’artista è grazie ad ARF! Festival e Napoli Comicon che sarà possibile ammirare le sue opere in anteprima nazionale grazie anche alla collaborazione dei familiari e che verteranno principalmente sul mondo del fumetto.

Penthotal, Zanardi ed anche il nostro ex Presidente Pertini rivivranno grazie a “Andrea Pazienza, trent’anni senza” ma sarà anche possibile ammirare sketch e bozzetti che attraversano la figura di “Paz” vignettista ed illustratore.

Andrea Pazienza, un artista del nostro tempo

L’intento sembrerebbe quello di voler far conoscere ai più giovani uno dei più grandi artisti italiani degli ultimi tempi, troppo spesso sottovalutato ma che fortunatamente ci ha lasciato numerose opere.

Ironico, irriverente e con un acume intellettuale davvero raro, è impressionante come nonostante siano passati tanti anni dalla sua scomparsa le sue opere ed i suoi personaggi siano più che mai attuali.

Sarà importante far capire come Penthotal ed il tormentato Pompeo siano stati in un certo senso gli alter-ego dello stesso autore e di come anche il linguaggio abbia subìto negli anni un evoluzione, dal dialetto foggiano alla prosa dello stesso Pompeo.

Vi auguriamo di potervi immergere nell’arte di questo artista straordinario.

