Salvini e Di Maio si baciano nel murale di Tvboy a Roma ma l’Ama lo rimuove dopo poche ore

Da diversi anni ormai la street art sta invadendo sempre di più le strade di Roma, segno di una cultura viva, nonostante i gravi problemi da cui la città è gravata.

Il 23 marzo, solo per poche ore, sono comparsi due murales per le vie del centro storico: uno che ritraeva un bacio tra Salvini e Di Maio e l’altro che raffigurava la Meloni con in braccio un migrante; entrambe le opere sono state realizzate a cura di Tvboy, artista siciliano trapiantato a Barcellona da diversi anni.

La sede prescelta per suggellare il “patto d’amore” tra il leader del Movimento Cinque Stelle e quello della Lega è stato il muro di via del Collegio Capranica, nei pressi di Montecitorio: diversi quotidiani hanno riportato un’immagine di Salvini mentre veniva intervistato proprio davanti al murale che è stato chiamato “Amor Populi”.

Non sono poche le persone a cui è venuto subito in mente di fare un paragone con un pezzo del Muro di Berlino che raffigurava un bacio tra Erich Honecker e Leonid Brezhnev.

Il murale che rappresentava Giorgia Meloni come volontaria mentre abbraccia un bambino aveva sede a Trastevere.

La società che gestisce i rifiuti a, AMA, ha provveduto immediatamente a rimuovere le opere di Tvboy, nonostante la città sia invasa da sporcizia, degrado, topi ed alberi che intralciano le strade.

[Foto: www.huffingtonpost.it]