Il pane è oro: Bottura a Napoli per presentare il libro di ricette anti-spreco

Lo abbiamo visto insignito del premio del miglior ristorante al mondo grazie alla sua “Osteria Francescana“, in seguito ospite di Obama alla Casa Bianca e lo scorso febbraio al “Jimmy Kimmel Show” mentre cucinava riciclando ingredienti trovati nelle dispense degli autori del programma. Il 5 Aprile Massimo Bottura sarà a Napoli per presentare il suo libro sulle ricette anti-spreco “Il pane è oro – Ingredienti ordinari per piatti straordinari“, Edizioni Ippocampo, che darà il via ad un dibattito su come salvaguardare le rimanenza alimentari.

Sembra che la scelta della città partenopea non sia casuale: dopo Rio De Janeiro, Londra, Milano e Parigi pare che proprio il capoluogo campano sarà la città prescelta per aprire un refettorio dove le persone che si trovano in difficoltà economiche potranno recarsi.

Massimo Bottura e la moglie Laura Gilmore hanno fondato l’associazione “Food for Soul” che aiuta a combattere lo spreco alimentare ed a perseguire i valori dell’inclusione sociale.

La crisi economica ha portato a rivedere i bisogni della popolazione e proprio per questo Maurizio Cortese di “Corteseway”, nonchè direttore del Consorzio Pasta Gragnano, ha organizzato questa giornata coinvolgendo proprio Massimo Bottura.

Per tutti coloro che hanno paura di cimentarsi in cucina lo chef modenese assicura: “Sono ricette che possono essere realizzate da chiunque, dovunque e a bassissimo costo. Serve soltanto tempo, energia e creatività“.

[Foto: www.npr.org , www.innaturale.com]