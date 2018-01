4 consigli per avvicinarci alla letteratura

Noi italiani siamo famosi nel mondo per essere buongustai, amanti del vino e del buon cibo; innamorati dell’arte e della bellezza paesaggistica che il nostro Paese ci regala ogni giorno. Di certo, però, non siamo famosi per essere degli accaniti lettori.

Secondo una recente ricerca Istat, nel 2016 i lettori sono stati il 40% della popolazione totale (due punti percentuali in meno rispetto all’anno precedente). Tradotto, sei italiani su dieci non leggono. I giovani tra gli 11 e i 14 anni leggono di più (51,1%), forse perché “obbligati” dalla scuola o perchè affascinati dalla letteratura fantasy e da romanzi come Shadowhunters e Twilight.

Meno della metà dei lettori italiani ha detto ai sondaggisti di aver letto più di tre libri nei 12 mesi precedenti. Soltanto una risicata minoranza ha dichiarato di aver letto almeno 12 titoli nell’ultimo anno.

Il report Istat ha anche evidenziato come la lettura in Italia sia legata al titolo di studio e al territorio in cui si vive: è infatti netta la distanza tra la percentuale di lettori nelle regioni del Nord Italia (48,7%) e quelle del Sud (27,5%).

Secondo gli editori intervistati, la lettura è prevalentemente una questione “domestica”. E’ a casa, in famiglia, che cresce l’amore e l’interesse per i libri. La propensione alla lettura dei bambini e dei ragazzi è infatti favorita dalla presenza di genitori che, a loro volta, hanno l’abitudine di leggere.

Questi dati – che ci riportano alle stesse percentuali di quindici anni fa, più precisamente del 2001 – sono tutt’altro che incoraggianti. Eppure siamo convinti che un libro sia ancora un bellissimo regalo da fare a noi stessi. Un modo per distrarsi e rilassarsi la sera, dopo cena, per aprire la mente e viaggiare con la fantasia, comodamente seduti sul divano.

“Leggere, come io l’intendo, vuol dire profondamente pensare”

Vittorio Alfieri

Ecco 4 buoni propositi per avvicinarti alla lettura:

Prendi dallo scaffale un libro che hai tanto amato nella tua infanzia e rileggilo; Inizia a frequentare la biblioteca di quartiere, puoi leggere quanto vuoi e – perché no? – fare buone conoscenze; Segui blog e pagine social che parlano di letteratura; Regala un libro ad un amico lontano, che non vedi da anni, sfruttando un servizio di spedizioni online sicuro ed economico. Lo sorprenderai!

Leggere significa intraprendere un viaggio fatto di colpi di scena, emozioni e conoscenze. Chi legge eleva il suo livello culturale e la sua capacità di scrittura e sintesi. Dedicare anche solo un’ora al giorno alla lettura ti farà felice ed aiuterà la mente a rilassarsi, “vagando” nel tempo e nello spazio.

[Foto: Labsus]