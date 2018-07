Premio Strega 2018, ha vinto una donna

Helena Janeczek ha vinto il Premio Strega 2018. Dopo quindici anni una donna vince di nuovo l’ambito premio lettario.

Premio Strega 2018: Il podio

Il Premio Strega è l’evento letterario più atteso nel settore librario. Questa edizione 2018 ha riservato non poche sorprese. Innanzitutto abbiamo avuto una vincitrice, Helena Janeczek. La scrittrice ha ottenuto l’importante riconoscimento con il suo romanzo “La Ragazza con la Leica” .

Era dal 2003 che una donna non trionfava al Premio Strega. Ed è la stessa autrice, nell’intervista che ha concesso al pubblico, a dichiararsi “sconvolta e felice”. Un’emozione palpabile per la Janeczek che è riuscita a ottenere la maggioranza dei voti da parte della giuria competente. Alle sue spalle il bel romanzo di Marco Balzano “Resto qui”. Al terzo posto, si è classificata un’altra scrittrice, Sandra Petrignani, con “La Corsara”.

Il libro vincitore

“La ragazza con la Laica” è un romanzo edito da Guanda. L’autrice non ha mancato di riserbare al proprio editore tutti i meriti per la sua vittoria. Nel suo libro la Janeczek ci racconta tutte le vicissitudini umane e professionali di una giovane fotoreporter tedesca divenuta attivista politica. Fino alla sua morte avvenuta durante la Guerra di Spagna.

Il messaggio di Helena è che le donne possono scrivere libri importanti senza per questo sentirsi inferiori agli uomini. Inoltre, in merito al Premio Strega, l’autrice ha rivelato che sperava nella vittoria. Ma che non se lo aspettava. Questo importante riconoscimento è giunto in un momento speciale della sua carriera. Un altro dato curioso riguarda proprio la presenza femminile nel concorso: dei cinque finalisti, ben tre erano donne.

Polemiche come sempre

Ma, come ogni anno, anche questa volta il Premio Strega è stato foriero di malumori e polemiche che riguardano la qualità dei libri. Ed anche le voci su presunte raccomandazioni. Immancabili le frecciatine tra editori. Con i giganti del settore che si sono lamentati di una concorrenza agguerrita da parte delle piccole case editrici.

Una delle curiosità in merito al Premio Strega 2018 e che, tra i numerosi libri in gara, si è privilegiato l’aspetto biografico delle vicende narrate e non la fiction. Ne è un esempio proprio il libro della Janeczek, basato sulle vicende della fotografa Gerda Taro. Ed anche quello della Petrignani, che è un efficace ritratto storico della scrittrice Natalia Ginzburg.

Diretta Rai Tre

Il Premio Strega 2018 è stato trasmesso ieri sera da Rai Tre. E’ stato presentato dalla brava Eva Giovannini. Ospite d’onore della manifestazione lo scrittore Giampiero Mughini, che il pubblico ha imparato ad amare per i suoi libri. Ed anche per la sua ormai consolidata presenza in programmi come Tiki Taka – Il bello del calcio e Matrix.

Nel suo intervento, Mughini si è lasciato andare a uno dei suoi monologhi, sempre ironici e arguti, diventando il vero mattatore della serata. Ed è stato proprio lui ad annunciare la vittoria di Helena Janeczek, consegnando il nome di questa scrittrice nella storia del Premio Strega.

[Fot: http://romah24.com/]