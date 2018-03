Mafalda: mostre ed eventi per i 50 anni dalla sua prima uscita in Italia

Sono passati 50 anni dalla prima pubblicazione di una delle strisce dedicate a Mafalda in Italia ed in occasione di questo anniversario sono previsti mostre ed eventi. Nata dalla mente di Joaquín Salvador Lavado, meglio conosciuto come Quino, la ragazzina impertinente e ribelle è stata tradotta in oltre 20 lingue e diffusa in più di 50 paesi ed è divenuta ben presto un fenomeno mondiale.

Per celebrare a dovere la ragazzina dai capelli a caschetto neri presso le biblioteche italiane verrà allestita una mostra itinerante con la Dichiarazione dei Diritti del Bambino dell’Unicef illustrata da Quino, mentre ad ottobre presso il Museo Diotti di Casalmaggiore (CR) verrà esposta una riproduzione delle strisce originali che sono un tributo alla prima pubblicazione dedicata a Mafalda avvenuta nella nostra penisola pubblicata nel 1968 da Feltrinelli.

Il successo di Mafalda è dovuto anche alla raccolta Bompiani del 1969 con la prefazione di Umberto Eco ed a “Paese Sera” che pubblicò quotidianamente le sue strisce.

Da poco tempo in Argentina è stato realizzato un murale lungo 15 metri composto da più di 400 tessere, nel passaggio che collega la fermata Perù della linea A della metropolitana con la linea D presso la fermata Cattedrale, lo stesso percorso che Quino percorreva per andare a consegnare la sua opera a fumetti presso il quotidiano “El Mundo”.

Il 9 Marzo alle 17:30 in Sala Amber presso la “Fiera Milano City” in occasione di “Tempo di Libri” si terrà l’evento “Mafalda: in Italia da 50 anni” a cura della casa editrice Salani.

Non ci resta quindi che rimanere in attesa di poter visitare mostre ed eventi dedicati ad una delle bambine ribelli più amate e divertenti e che ha gridato a gran voce: “Fermate il mondo, voglio scendere!”

[Foto: The Bubble]