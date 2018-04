Milano, Salone del Mobile 2018 e Fuorisalone: gli eventi da non perdere

Milano è pronta per ospitare dal 17 al 22 Aprile il Salone del Mobile. Numerosi gli eventi correlati al mondo dell’arte e dell’architettura e tra tutti spicca l’attesissimo “Fuorisalone“.

Salone del Mobile

Le tre categorie con cui è suddiviso il Salone del Mobile sono: Classico: Tradizione nel Futuro, Design e xLux.

Dgmag ha selezionato per voi alcune tra le proposte più interessanti.

Dal 17 al 25 Aprile in Piazza Duomo, proprio davanti a Palazzo Reale, sarà possibile visitare il progetto ideato da Carlo Ratti Associati (CRA) “Living Nature. La natura dell’abitare” dove verranno raccolti quattro microcosmi naturali e climatici che permetteranno l’esistenza delle quattro stagioni dell’anno nello stesso momento. L’intento del progetto è quello di dimostrare come uno spazio dedicato all’uomo possa diventare comunque ecosostenibile grazie ad una tecnologia per il controllo climatico.

Dal 17 al 21 Aprile invece sarà possibile visitare l’installazione “Urban Hugs” a cura dell’architetto Stefano Boeri presso FederlegnoArredo e per l’occasione la facciata del palazzo verrà dipinta di rosso.

Fuorisalone

Esistono anche degli eventi al di fuori del Salone del Mobile. In una storica villa progettata da Gio Ponti negli anni ’30, oggi sede di un atelier milanese, avrà luogo l’evento “Stranger Pinks“. Prevede un allestimento tutto rosa volto a celebrare la donna, dal 17 al 22 Aprile.

Presso lo Spazio Brera invece si potrà ammirare l’installazione “Germoglio” realizzata grazie al nastro adesivo “mt“. Adatto per chi vuole decorare stanze, mobili ed ambienti dando sfogo alla propria creatività.

[Foto: www.salonedelmobile.it , www.barnebys.com, www.fuorisalone.it]