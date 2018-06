Ariana Grande: 5 cose che non sai di lei

Gli hobby e i segreti della cantante statunitense Ariana Grande che non sapete. Tanti auguri alla cantante che è nata il 26 giugno del 1993.

Ariana Grande: le cose da sapere

Ariana Grande è una cantante amatissima dai teenager. E’ stata vittima involontaria dell’attacco terroristico che si è verificato nel 2017 a Manchester durante un suo concerto. Intanto, il prossimo agosto 2018 lancerà in tutto il mondo il suo ultimo disco, Sweetener. Un’artista versatile che si è distinta non solo per nella musica, ma anche in televisione e al cinema. E per celebrare meglio i suoi venticinque anni, conosceremo cinque curiosità su di lei che forse non tutti sanno.

L‘amore per gli animali, ad esempio, che nel corso del tempo è divenuta una vera e propria scelta di vita, insieme al veganesimo. La sua preferenza va ai cani che, in numerose occasioni pubbliche, ha difeso battendosi per i loro diritti. Anzi, a tal proposito, ad allietare le giornate della cantante, c’è Sirius Black, un cagnolino che prende il nome da un personaggio della saga di Harry Potter.

Altre sue caratteristiche

Un altro tratto interessante della personalità di Ariana Grande è la sua dedizione al lavoro. Oltre a occuparsi della sua musica, sono tanti gli interessi che cura in ambito mediatico. Come la produzione di un profumo che, solo lo scorso anno, ha incassato centocinquanta milioni di dollari. Nel 2010 recitava nella serie televisiva Victorius, e, da allora, non si è fermata un solo momento tanto che, in varie interviste, ha ammesso di odiare l’inattività e di sentirsi inappropriata quando non lavora.

Tra gli interessi della Grande ce n’è uno che forse solo i fan più attenti conoscono ed è la Kabbalah. Si tratta degli insegnamenti che riguardano i precetti religiosi ebraici, che ha iniziato a studiare già da alcuni anni. La cantante non ha mai nascosto di non simpatizzare per i preconcetti che il cattolicesimo ha nei confronti dei gay, un argomento su cui lei è molto sensibile, soprattutto per via dell’omosessualità di suo fratello Frankie. Inoltre non è la sola ad amare la Kabbalah. Tra le tante star internazionali che la studiano c’è anche Madonna, artista che Ariana vede come un punto di riferimento.

Horror e nonna

Quella per i film horror è una vera passione che si lega non solo al cinema. Ma anche a tutto quanto ruota intorno ad Halloween. Ariana Grande, da bambina, collezionava decine di maschere legate a questa ricorrenza, tanto da far preoccupare anche sua madre. Inoltre, nel 2015, ha recitato in Scream Queens. Si trattava di una serie televisiva horror in cui ha riversato tutto il suo amore per le scene truculente e gli effetti speciali raccapriccianti.

Infine, tra i punti di riferimento nella sua vita c’è la nonna. Da bambina le cucinava le polpette di carne, piatto che poi ha abbandonato quando ha deciso di diventare vegana. Ariana ha condiviso tanti momenti spensierati con sua nonna. Ora che è divenuta una star internazionale, quando torna a casa, trascorre del tempo con lei. Insieme parlano di giardinaggio, una passione che condividono entrambe.

[Foto: www.grammy.com]