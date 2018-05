Dal 26 Aprile scorso al 26 Ottobre 2018 tornano le aperture serali ai Musei Vaticani per poter ammirare le opere in un orario inusuale che renderanno l’atmosfera ancora più affascinante.

Cos’è e dove si svolge “Museidisera Arte, Musica”

Gli eventi “Museidisera Arte, Musica” si svolgeranno tutti i venerdì dalle 19 alle 23, con ultimo ingresso alle 21.30. Il progetto è nato da una collaborazione tra i Musei Vaticani ed il Comitato Nazionale Italiano Musica (CIDIM) ed il costo dei concerti è compreso nel prezzo del biglietto.

I generi musicali trattati saranno vari: pizzica salentina, Tango argentino, canto dei cori e le performance di Nello Salza alla tromba.

La cornice dei concerti sarà l’incantevole scenario del Cortile della Pigna dove si potrà ammirare il restauro, da poco conclusosi, di Palazzo del Belvedere. I concerti inizieranno alle ore 20 ed avranno una durata di circa un’ora; per gli amanti della musica classica, grazie all’Accademia di Santa Cecilia, sarà disponibile il Salone di Raffaello.

Le parole del direttore di Musei Vaticani

Le parole di Barbara Jatta, primo direttore donna dei Musei Vaticani, sono rivolte specialmente alle nuove generazioni: “Mi rivolgo soprattutto ai giovani: non perdete questa occasione. Sono convinta che non ci sia nulla di più sorprendente che immergersi nella bellezza delle collezioni vaticane illuminate dalla luna che si affaccia dietro la Basilica di San Pietro. Le arti in dialogo tra loro, le porte aperte al cuore e agli occhi. Sono sicura vi emozionerete e uscendo porterete con voi qualcosa di prezioso e inaspettato”.

Obbligatoria la prenotazione online, e vi sarà anche la possibilità, qualora si desideri, di selezionare la modalità Happy Hour.

Vi consigliamo di immergervi nel mondo dell’arte grazie a questa esclusiva serie di eventi dove la musica sarà protagonista.

[Foto: www.edilcoscale.it , www.wikipedia.org]