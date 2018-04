Avicii, il comunicato della famiglia: ‘Non poteva più andare avanti’

La famiglia del dj svedese Avicii, scomparso lo scorso 20 Aprile per cause ancora da accertare, ha diffuso un comunicato che sembra rafforzare l’ipotesi del suicidio. Il comunicato è stato tradotto dallo svedese e pubblicato sul sito del giornale americano Variety.

La famiglia di Avicii: “Non poteva più andare avanti”

La famiglia del dj svedese Tim Bergling, meglio noto come Avicii, star della musica elettronica, morto lo scorso 20 aprile mentre si trovava in Oman, ha diffuso un comunicato che sembra rafforzare l’ipotesi del suicidio del dj. La polizia locale sta ancora indagando sulle cause della sua morte. Dal comunicato emerge il male di vivere del musicista: “Tim non poteva più andare avanti. Voleva trovare la pace, ha lavorato a ritmi che lo hanno portato a livelli di stress estremo”.

Il ritratto di “un’anima artistica fragile in continua ricerca”

Con il comunicato la famiglia ha voluto delineare il ritratto dell’uomo e del musicista “in continua ricerca, un’anima artistica fragile alla ricerca di risposte a domande esistenziali”. Avicii era “un perfezionista che ha viaggiato e lavorato duramente a un ritmo che lo ha portato ad uno stress estremo”.

La sofferenza per il mancato equilibrio

Aviciii ha provato a trovare un equilibrio quando ha smesso di essere in tour: “voleva trovare un equilibrio nella vita per essere felice e poter fare ciò che amava di più: la musica, prosegue il comunicato. Soffriva dei suoi pensieri sul significato della vita e sulla felicità. Non poteva più andare avanti. Voleva trovare la pace. Tim non è stato creato per essere una macchina; era un ragazzo sensibile che amava i suoi fan ma evitava volentieri i riflettori. Lo ameremo per sempre e siamo tristi perché ci manca” recita il comunicato. Questo è quanto riportato sulla morte di Avicii nel comunicato della famiglia.

