Biagio Antonacci ritorna con ‘Dediche e manie tour 2018’

Biagio Antonacci ritorna in Sicilia dopo aver messo a segno ben dodici sold out nella prima parte del suo “Dediche e manie tour 2018”.

Un tour da tutto esaurito: si riparte stasera da Acireale



La prima parte del tour di Biagio Antonacci è andate bene. Il cantautore e chitarrista milanese ha portato a casa ben dodici sold out ed ora ritorna sui palchi dei più importanti palasport italiani con il suo “Dediche e manie tour 2018”. Si parte questa sera da Acireale, in Sicilia, con un tutto esaurito nella città che ha già visto Antonacci esibirsi per due date nella prima parte del tour. Antonacci ha riscosso successo anche nelle tappe del tour che lo hanno portato in Russia.

Le prossime date del tour



Le prossime fermate del tour sono Bari (due date, quella del 4 maggio tutto esaurito), Napoli, Milano, Montichiari (BS), Conegliano (TV) Roma e Bologna per il gran finale. L’artista presenta i nuovi brani contenuti nell’album “Dediche e manie”, etichetta Iris, distribuito da Sony Music, e ripercorre le canzoni che hanno segnato la sua carriera e la vita dei molti fan.

Sul sito web di Biagio Antonacci che, da questa sera, ritorna con ‘Dediche e manie tour 2018’, sono presenti tutte le informazioni sull’ultimo album e le tappe del tour: www.biagioantonacci.it

(Foto: Forlì24ore)