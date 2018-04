Concerto 1 maggio Roma: gli artisti presenti e le ultime notizie

Domani torna l’atteso appuntamento con il concerto del 1 maggio a Roma. Ecco la scaletta degli artisti presenti e le ultime notizie.

Concerto del 1 maggio sotto la pioggia?

Il rischio pioggia incombe sul concerto del 1 maggio. Secondo le ultime previsioni il maltempo arriverà domani anche sul Lazio e su Roma. Sono previsti pioggia e calo delle temperature, anche di 10 gradi rispetto ai giorni precedenti. Quindi, coloro che stanno per mettersi in marcia verso Piazza San Giovanni, non devono scordare di mettere nello zaino ombrello e giacca. Vediamo ora quali artisti parteciperanno al grande concerto in Piazza San Giovanni.

Il tema di quest’anno: la sicurezza sul lavoro

Il concerto del 1 maggio è promosso dalle tre sigle sindacali più grandi d’Italia: CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany. L’edizione di quest’anno ha per slogan il tema della “sicurezza, il cuore del lavoro”. A condurre i numerosi artisti pronti ad esibirsi davanti ad una folla di giovani accorsi da ogni parte d’Italia ci saranno Ambra Angiolini e Lodo Guenzi (componente del gruppo Lo Stato Sociale).

Gli artisti ospiti

Sul palco salirà Gianni Nannini, assente dal 1999, reduce da una brutta caduta sul palco di un suo live a Genova. Assieme a lei ci sarà Max Gazzè con l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, Fatboy Slim, Carmen Consoli, Sfera Ebbasta, Ermal Meta, Lo Stato Sociale, Le Vibrazioni, Cosmo, Canova, Calibro 35, Francesca Michielin, Zen Circus, Ministri, Willie Peyote, Ultimo, Gazzelle, Nitro, Gemitaiz, Frah Quintale, Achille Lauro e Boss Doms, Maria Antonietta, Galeffi, Wrongonyou, John De Leo, Dardust e Joan Thiele, Mirkoeilcane.

La diretta in tv e le info per raggiungere Piazza San Giovanni



Il concerto del 1 maggio si potrà vedere anche stando comodamente seduti in poltrona. La diretta andrà in onda su Raitre alle ore 15 e proseguirà fino a mezzanotte. Su Radio2 inizierà invece alle 16 e si concluderà insieme alla diretta televisiva. Sul sito primomaggio.net le indicazioni per raggiungere Piazza San Giovanni: Per raggiungere la piazza si consigliano le uscite della metropolitana linea A di Manzoni o Re di Roma. L’uscita della metropolitana di Piazza San Giovanni verrà chiusa.

(Foto: Deer Waves)