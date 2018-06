Ermal Meta si conferma l’artista del momento e quando si è sulla cresta dell’onda, nascono tanti gossip e la polemica sui fotomontaggi.

Polemica su Ermal Meta

Siamo a ridosso della partecipazione di Ermal Meta al Wind Music Awards 2018 in. Nel frattempo un imbarazzante fotomontaggio con Ermal Meta e Fabrizio Moro fa nascere un’aspra polemica. I due artisti insieme hanno vinto l’edizione del 2018 del Festival di Sanremo con la canzone “Non mi avete fatto niente”, ma a guardare dal buco della serratura sono sempre in tanti.

Si sa che quando si diventa famosi il gossip è sempre dietro l’angolo e se alcune cose corrispondono a verità, altre sono delle esagerazioni il cui unico obiettivo è attirare lettori. L’artista, infatti, è impegnato nel “Non Abbiamo Armi live”: un tour che lo vedrà tutta l’estate in giro per l’Italia e all’orizzonte vi sono grattacapi.

Amicizia troppo intima?

Infatti, già ai tempi di Sanremo c’era stato chiacchiericcio su un’amicizia troppo intima tra Ermal Meta e Fabrizio Moro. Alle prime voci il cantante di origini albanesi ha risposto con una certa diplomazia e con un discorso sull’amore omosessuale.

Non l’ha presa altrettanto bene con l’ultimo fotomontaggio apparso su Instagram. Lo stesso li ritraeva in atteggiamenti fin troppo intimi. Il problema è che la foto altro non era se non un fotomontaggio e quindi non uno scatto reale. Tanto è bastato per provocare in Ermal Meta la polemica sui fotomontaggi e la risposta è stata poco diplomatica. Il cantante, sempre attraverso Intragram, ha risposto dicendo: <<mi avete rotto il c***o>>e a sigillare questo pensiero un bel cuoricino.

Una reazione così forte evidentemente non era prevista, forse proprio per questo dopo la polemica sui fotomontaggi di Ermal Meta, la foto incriminata è stata subito eliminata.

Continua la collaborazione

Tutto ritorna quindi alla normalità ed Ermal Meta continua nella preparazione del suo tour “Non abbiamo armi live”. D’altronde l’artista ha sempre parole carine per tutti. Ad esempio proprio al WMA2018 ha sottolineato che Giulia Michelini è una bellissima donna e in riferimento a Gabbani ha ribadito che in musica non ci sono rivali, ma solo alleati.

Ovviamente i pettegolezzi non intaccano il rapporto di collaborazione, infatti Ermal Meta il 16 giugno sarà ospite al concerto di Fabrizio Moro. Inoltre, i due non escludono in futuro un disco insieme.

[Foto: eurovoix.com]