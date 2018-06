Estate: i tormentoni più amati

Estate: mare, sole, spiagge affollate ma soprattutto: musica!

Non esiste estate senza i classici tormentoni: quelli che accompagnano i viaggi in macchina, i falò al mare con la chitarra, i balli di gruppo, i Mondiali di calcio.

Le canzoni più amate dell’estate

1. Los del Rio – La Macarena

Uscita nell’estate del 1995 ma incisa due anni prima, La Macarena è uno dei 100 singoli più venduti di sempre. Sono passati 23 anni ma non c’è festa in cui non venga riprodotta

2. Haddaway – What is love

Gli anni ’90 sono stati proficui e ci hanno regalato dei tormentoni indimenticabili e citarli tutti sarebbe, purtroppo, impossibile. Questo brano è uno dei capisaldi della musica dance della fine del secolo scorso ed in Italia è divenuto famoso anche grazie al film “Piccolo grande amore”

3. Edoardo Vianello -Abbronzatissima

Gli arrangiamenti di questa canzone sono curanti del maestro Ennio Morricone. Sarà proprio questo la causa del successo di questa canzone o la verve di Edoardo Vianello?

4. Kaoma – Lambada

Tutti noi prima o poi sogniamo di passare un’estate al caldo in qualche spiaggia esotica. Questa canzone è associata sicuramente alla sensualità ed alla voglia di evasione verso luoghi lontani

5. Morgana Giovannetti – Il Pulcino Pio

Purtroppo l’estate 2012 ha segnato la mente di tutti noi italiani: ci siamo ritrovati il Pulcino Pio in filodiffusione in ogni luogo, senza alcuna via di scampo. La felicità dei bambini all’ascolto di questa canzone è un fenomeno da studiare. Divertente ma da ascoltare con parsimonia.

6. Ricky Martin – Un, dos, tres (Maria)

Questa canzone ha segnato una svolta nella carriera del cantante portoricano. La formula delle canzoni in lingua spagnola risulta una mossa sempre vincente, soprattutto se a cantarla è proprio Ricky Martin.

7. Adriano Celentano – Azzurro

Non esiste (forse) famiglia italiana che non abbia canticchiato questa canzone in macchina mentre si è in autostrada

8. Claudio Cecchetto – Gioca Jouer

Forse è il ballo di gruppo italiano più famoso e fu portato al successo dal dj e talent scout Claudio Cecchetto. Fu la sigla di Sanremo 1981

9. Edoardo Bennato e Gianna Nannini – Notti Magiche

Stringiamoci tutti insieme ed abbracciamoci: è quasi impossibile non cantare a squarciagola questa canzone, colonna sonora dei mondiali di Italia ’90. Una delle canzoni più belle di sempre.

10. Righeira – L’estate sta finendo

L’inconfondibile intro con il sassofono annuncia questa canzone. Conviene non ascoltarla durante gli ultimi giorni al mare. Provoca crisi di pianto.