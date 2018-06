I due rapper italiani Fedez e J-Ax si sono separati: l’addio è sia professionale che personale.

Fedez e J-Ax si dividono

La coppia professionale formata dai rapper Fedez e J-Ax è “scoppiata”. I due artisti si sono infatti detti addio, dopo appena due anni. Nonostante una carriera costellata di successi incredibili (il singolo “Vorrei ma non posto” ha accumulato qualcosa come 169 milioni di visualizzazioni su Youtube, mentre “Assenzio” e “Senza pagare” più di 60 milioni ciascuno), i ragazzi hanno deciso di non collaborare più assieme.

Si sono separati per divergenze inconciliabili

Ma perché J-Ax e Fedez si sono separati? Secondo un’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi, il pomo della discordia è rappresentato dalla scelta di J-Ax di diventare testimonial della cannabis legale. La decisione avrebbe inasprito i rapporti, poiché che Fedez, dal canto suo, si è sempre schierato contro l’utilizzo di droghe di alcun tipo.

I due proseguiranno con le loro carriere

Non c’è da disperarsi comunque. Nonostante alla loro prima collaborazione i due rapper siano riusciti a vendere 250 mila copie (“Comunisti col Rolex” è stato certificato 5 volte disco di platino in Italia), siamo certi che le loro carriere continueranno. D’altra parte entrambi hanno dimostrato una grande abilità a produrre dischi e singoli di grande successo, capaci di scalare con facilità le classifiche.

Chissà se Fedez e J-Ax si riusciranno a ritrovare prima o poi. La loro separazione, d’altronde, era già nell’aria: il titolo scelto per il loro ultimo concerto insieme, infatti, è stato “La finale”. Noi ci speriamo ancora che possano riconciliarsi umanamente e artisticamente. E voi?

[foto: milanoevents.it]