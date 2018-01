Festival di Sanremo 2018: la partecipazione a sorpresa di Fiorello

In questi giorni fervono i preparativi per l’imminente Festival di Sanremo. Un’edizione organizzata e condotta da Claudio Baglioni che sta creando davvero molto entusiasmo nei riguardi di critica e pubblico. Ma la notizia più bella è quella che, sul palco dell’Ariston, ci sarà anche il mitico Fiorello.

Lo showman più amato della televisione lo ha annunciato durante il suo programma radiofonico, Rosario della Sera, in onda sulle frequenze di Radio Deejay. Nella sua divertente trasmissione Fiorello ha precisato ai radioascoltatori di voler essere anche lui della partita e che, martedì 6 febbraio, si esibirà insieme all’amico Baglioni.

“Farò da scaldapubblico” ha ammesso lo stesso Fiorello, suscitando quindi una grande ilarità. E le aspettative ora sono al massimo. Immediata la replica di Baglioni, che al momento dell’annuncio era collegato via radio, e che si è detto entusiasta.

Nel corso della trasmissione Rosario della Sera, Fiorello ha rivelato altri particolari sulla loro trattativa, spiegando al pubblico che Baglioni gli aveva mandato un sms dieci giorni prima chiedendogli di partecipare alla grande kermesse sanremese. Il comico e conduttore televisivo ha scherzato anche sull’orario del suo intervento: “Le 22:30 è troppo tardi, io dormo già a quest’ora”.

Battute a parte, sembra chiaro che il ruolo di Fiorello sarà quello di aprire il Festival di Sanremo 2018. Un compito da far tremare i polsi e lui non ha nascosto una certa ansia nonostante sia un professionista affermato e con anni di esperienza alle spalle. Insieme a Baglioni dovranno decidere cosa fare, naturalmente ci sarà spazio all’ironia più frizzante e alle satira ma anche alla musica, e la curiosità in merito alla loro performance diventa sempre più palpabile.

Sul web, immediate sono arrivate le reazioni da parte degli utenti che, sui vari social network, hanno espresso la loro contentezza. Questo di Fiorello è anche un grande ritorno su Rai Uno e in prima serata, dopo anni di radio e programmi trasmessi sui canali Sky.

Per quanto riguarda gli ospiti internazionali che sfileranno sull’Ariston, sembra sia confermata la presenza di Sting: l’artista britannico dovrebbe esibirsi per presentare il suo nuovo progetto discografico. Anche per Shaggy, autore dell’indimenticabile tormentone Boombastic, ci sarà spazio in questo nuovo Festival di Sanremo.

Tra i big italiani ci saranno sicuramente Gianni Morandi e Laura Pausini, mentre una delle band più attese dal pubblico giovanile sono senz’altro i Negramaro. Insomma, tanta carne a fuoco per Baglioni, direttore artistico e conduttore di questo Sanremo 2018, edizione che promette di entrare alla storia come una delle più belle di sempre. E la presenza di Fiorello ci sembra sia proprio la ciliegina sulla torta.

[Foto: www.superguidatv.it]