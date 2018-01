Festival di Sanremo 2018: novità in ambito di ospiti e cantanti

Febbraio è il mese del Festival di Sanremo, giunto ormai alla sua 68esima edizione. A condurre le cinque serate saranno Claudio Baglioni, che è anche direttore artistico, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino.

Per quanto riguarda i cantanti sono confermate le due catogorie: big e nuove proposte. Tra i 20 famosi troviamo gli ex membri del gruppo dei Pooh: Red Canzian come solista e il duo Roby Facchinetti-Riccardo Fogli. Non mancheranno altri sodalizi artistici rappresentati da Diodato e Roy Paci, Enzo Avitabile con Beppe Servillo (che ha partecipato al festival nel 2000 con gli Avion Travel) e Ermal Meta e Fabrizio Moro. La veterana del Festival, Ornella Vannoni, quest’anno sarà sul palco al fianco di Pacifico e Bungaro. Non mancano i gruppi musicali tra i quali troviamo: Le Vibrazioni, Elio e Le StorieTese, i Decibel e Lo Stato Sociale

La penuria di artisti dei talent show non è passata inosservata (infatti non sono mancate lamentele al riguardo): presenti tra questi troviamo Noemi, Annalisa e i The Kolors. Tra i cantautori spiccano i nomi di Max Gazzè e Enzo Rubino. “Nina Zilli, Mario Biondi, Luca Barbarossa” sono solo alcuni degli altri artisti presenti a questo evento.

Per quanto riguarda le 8 giovani proposte del Festival di Sanremo troviamo: “Mudimbi, Mirkoeilcane, Eva, Lorenzo Baglioni, Giulia Casier, Leonardo Monteiro e Alice Caioli”.

Una delle novità introdotte da Claudio Baglioni è che non ci sarà l’eliminazione dei cantanti in gara ma gareggieranno fino alla fine; inoltre i brani possono avere anche una durata di 4 minuti.

In questa edizione del Festival di Sanremo mancheranno le grandi star di Hollywood, autentiche attrazioni dei precedenti festival, ma non personaggi di fama internazionale legati al mondo musicale. La novità più importante è che questi si esibiranno interpretando un pezzo nella nostra lingua, proprio per mettere in primo piano la canzone italiana. Al momento non ci sono conferme, ma tra gli artisti internazionali i nomi più plausibili sembrano essere quelli di Sting e Liam Gallagher.

Come acquistare i biglietti

La prevendita degli abbomenti è stata chiusa il 10 di gennaio ma sarà possibile nei prossimi giorni, poco prima dell’inizio del festival, acquistare i biglietti singoli.

E’ anche possibille procurarseli tentando la fortuna: partecipando al concorso “vinci Sanremo” pubblicizzato da “Tv sorrisi e canzoni” sarà possibile partecipare all’estrazione che si terrà entro il 16 di gennaio.

[Foto: zon.it]