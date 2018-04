I fan sono avvisati: gli Abba tornano a cantare insieme dopo 35 anni di assenza dal palco. Agnetha Faltskog, Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson e Anni-Frid Lyngstad appartengono alla band svedese che ha venduto oltre 300 milioni di dischi in tutto il mondo, consolidandosi come il gruppo pop svedese di maggiore successo dei paesi scandinavi.

Gli anni del successo mondiale

Gli Abba hanno occupato i primi posti delle classifiche tra il 1974 e il 1980. Il nome del gruppo era apparso per la prima volta nel 1974 a Brighton, al Gran Premio dell’Eurovision, vinto dalla band con il brano Waterloo. Da quel momento in poi gli Abba hanno scalato le vette delle classifiche mondiali. Nel 1975 esce l’album ‘Abba’, da cui è tratto il singolo ‘Mamma mia!’, colonna portante dell’omonimo musical e tra le canzoni di successo del gruppo.

L’annuncio del ritorno per il tour-ologramma

Benny Anderson aveva annunciato lo scorso autunno che per il 2019 e 2020 la band sarebbe tornata per un tour sotto forma di ologramma. Con il comunicato ufficiale non ci sono più dubbi: “La decisione di proseguire col progetto ‘ABBA avatar tour‘ ha avuto conseguenze inaspettate. Tutti e quattro abbiamo ritenuto che, dopo circa 35 anni, sarebbe stato divertente congiungere nuovamente le nostre forze e tornare in studio. Cosa che abbiamo fatto”.

Il ritorno con due nuove canzoni

Gli Abba tornano con due nuovi brani “e una di esse, ‘I Still Have Faith In You‘, sarà eseguita in uno ‘speciale’ televisivo prodotto da Nbc e Bbc che sarà trasmesso in dicembre. Saremo anche vecchi, ma la canzone è nuova. Ed è bella”, è scritto nel comunicato. I fan aspettavano questa notizia da tanto ed ora è ufficiale: gli Abba ritornano dopo 35 anni con due nuove canzoni.

