I festival musicali da seguire in Europa per quest’estate

Ormai la primavera è arrivata e nonostante il tempo sia incerto è bene pensare già ai programmi per la prossima estate. Cosa di meglio che seguire i festival musicali presenti in Europa?

I festival musicali per l’estate 2018

Vari i festival musicali previsti per l’estate 2018. Quale miglior modo di programmare un viaggio seguendo i festival che ci sono e far sì che la musica sia solo un espediente per fare un viaggio (o per allontanarsi a pochi passi dalla città). Ecco nello specifico quelli che vi consigliamo:

Mi Ami Festival

Primavera Sound

Bilbao BBk Live

Lollapalooza

MI AMI Festival (Milano 25-26 maggio)

Iniziamo “giocando in casa” con il MI AMI 2018 che da qualche anno si conferma come uno dei festival più seguiti per chi segue l’indie italiano. Cosmo, Ex-Otago, Maria Antonietta ed i Joe Victor sono solo alcuni dei cantanti che saranno presenti a Milano.

Anche quest’anno c’è un contest letterario con il tema #INVITOALVIAGGIO. Il vincitore vedrà pubblicato il proprio racconto sul magazine del MI AMI 2018 e riceverà un abbonamento gratuito.

Primavera Sound (Barcellona 30 maggio – 3 giugno)

Senza ombra di dubbio il Primavera Sound si conferma uno dei festival più amati in Europa.

I biglietti escono mesi prima e comprali senza che la line up sia stata rivelata e ad un prezzo scontato. Conviene davvero perchè gli artisti presenti accontentano davvero tutti.

Quest’anno tra gli altri troviamo: Arctic Monkeys, Björk, Nick Cave, Cigarettes After Sex, Talabot. Ed ancora Charlotte Gainsbourg, Mount Kimbie ed i Mogwai.

Le installazioni, i food trucks ed i ristoranti pop up renderanno l’atmosfera davvero magica.

Bilbao BBk Live (Bilabo 12-14 luglio)

Forse il Bilbao BBk Live è una delle rassegne meno conosciute ma ha anche un prezzo davvero accessibile.

Ed inoltre i nomi presenti accontenteranno davvero molti: Chemical Brothers, Florence + the Machine, Gorillaz e Noel Gallagher & the High Flying Birds.

Lollapalooza (Parigi 21-22 luglio)

Il Lollapalooza da qualche anno si svolge a Chicago ma ha altre edizioni sparse per il mondo.

La capitale francese ospiterà: Depeche Mode, The Killers, Black Rebel Motorcycle Club, Stereophonics, Dua Lipa e Kasabian.

Ci sarà anche uno spazio dedicato ai bambini con artisti, giochi e diversi tipi di intrattenimento.

Speriamo che la musica sia solo un incentivo per concedervi un bel viaggio. E seguire ciò che più vi piace tra i vostri festival musicali preferiti. Stay rock!

[Foto: http://www.ilpaesenuovo.it]