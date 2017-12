Il Congiuntivo: la canzone in difesa della grammatica

Il Congiuntivo è il titolo della nuova canzone del fiorentino Lorenzo Baglioni che lancia sui suoi canali social una canzone dedicata al tanto bistrattato tempo verbale che spesso viene a scontrarsi con frasi sgrammaticate. Si tratta di una vera e propria battaglia quella intrapresa dal cantautore che invita a condividere la canzone per farla arrivare anche in tv e in particolare a Sanremo. Quest’ultimo, con il suo festival potrebbe dare maggiore visibilità a questo tema. Non si tratta di uno scherzo, ma il 15 dicembre, su Rai 1 Lorenzo Baglioni disputerà una gara per essere tra gli 8 finalisti della sezione giovani. Il testo è divertente ed ironico e spiega tra le rime e a ritmo quali sono le regole da rispettare affinché il congiuntivo venga coniugato in maniera corretta. Il tutto accompagnato da una musica travolgente e con un video divertente che tra una risata e l’altra fa anche pensare. Infatti nel video i protagonisti sono due giovani innamorati e il ragazzo, in vena di fare una dichiarazione d’amore alla sua amata, sbaglia la coniugazione. Quello che si scatena è sorprendente e geniale allo stesso tempo. La ragazza scappa via disgustata ed in lacrime. Se io starei con te sarei felice: questa è la frase incriminata dà anche il via alla musica. La canzone sul congiuntivo è diventava virale fino a tal punto da essere condiviso sulla pagina facebook dall’Accademia della Crusca. Potrebbe essere un modo divertente e simpatico per imparare la regola del tempo verbale che tanto facilmente si sbaglia. Se Baglioni riuscirà davvero ad arrivare a Sanremo sarà merito della sua bravura nel trattare con leggerezza un tema tanto difficile che spesso è affrontato soltanto sui banchi di scuola.

In Italia ogni secondo si sbagliano circa 79 congiuntivi e in tre minuti vengono spiegate tutte le regole. In pochi giorni ha raggiunto già milioni di visualizzazioni. Non si tratta della prima canzone di Lorenzo Baglioni e del suo team per spiegare alcune nozioni di didattica. Infatti precedentemente aveva registrato altri video, sempre perfettamente elaborati per spiegare, in maniera originale e divertente, come funziona la genetica, alcune regole di matematica e fisica e altri video divertenti che raccontavano in breve tutte le notizie principali avvenute in un lasso di tempo. Grande entusiasmo anche da parte dei suoi sostenitori che da pochi sono diventati subito milioni e che ora lo sostengono per la sua corsa verso il festival canoro più importante d’Italia. Ha tanta creatività e fantasia, oltre che una buona conoscenza nel campo musicale e culturale per farcela.

[Foto: www.deejay.it]