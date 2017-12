Jovanotti torna con un nuovo album: “Oh, vita!”

Ci eravamo lasciati con “Lorenzo 2015 CC”, datato per l’appunto 2015, che nelle classifiche italiane aveva fatto letteralmente sfaceli, e Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è finalmente pronto a tornare sui mercati.

E lo fa con un disco, intitolato “Oh, vita!”, che si discosta completamente dal predecessore. Si discosta per i suoni e la forma, giudicati dall’artista molto meno pop. Sarà forse anche il ritorno alla produzione di un certo Rick Rubin (che in passato ha portato al successo giganti della musica mondiale quali Metallica, Red Hot Chili Peppers e System of a Down), padre padron della Def Jam.

Riguardo al lavoro, Jovanotti ha dichiarato “”Per come la vedo io il disco è tutto scarno. Questa cosa mi ha messo in crisi perché mi sono sentito nudo, fragile, a confronto continuamente con i miei limiti vocali. Con Michele Canova, che pur stimo tantissimo, l’approccio era molto diverso, la voce era sempre trattata e doppiata. Con Rubin è l’esatto opposto, non c’è autotune se non in un pezzo usato a manetta per creare un contrasto voluto con un pianoforte un po’ scordato. Il disco ha due anime opposte Una da cantautore e una hip hop. All’inizio Rubin voleva spingersi completamente verso la zona cantautorale ma poi ha capito che mi sentivo irrequieto, come costretto, quindi ha aperto una porta anche verso l’altra dimensione ”.

Insomma, un Jovanotti del tutto rinnovato quello di “Oh, vita!”, che se da una parte continua a guardare avanti, dall’altra volge uno sguardo indietro, reincorporando elementi che negli ultimi anni si erano andati un pochino a perdere. Quel che è certo, è che anche questo nuovo disco sarà sicuramente un grande successo: d’altra parte quando si parla di Jovanotti, il pubblico italiano è sempre dalla sua parte.

[fonti articolo: tgcom24.mediaset.it, ilfoglio.it, corriere.it]

[foto: corriere.it]