Kurt Cobain: Courtney Love affida ad Instagram gli auguri all’icona della musica degli anni’90

Il 20 Febbraio Kurt Cobain avrebbe compiuto 51 anni: i suoi fan e numerosi artisti legati al mondo della musica non smettono mai di ricordare quella figura che è diventa una leggenda. La moglie, Courtney Love, gli ha dedicato un post su Instagram proprio in questo giorno.

I Nirvana hanno fatto conoscere il grunge a quei ragazzi che, negli anni ’90, cercavano un punto di riferimento e che trovarono in Kurt Cobain la loro icona. Il cantante diede voce ad una fragilità emotiva che, purtroppo, sarà anche la fine del gruppo, dopo il suicidio dello stesso Cobain.

La loro unicità sta nella bellezza dei testi ma anche nel loro stile dagli influssi hardcore punk che li ha resi unici: pur allontanandosi dai canoni musicali “formali” sono tuttora una delle band rock più amate.

Non si può parlare però dei Nirvana ed omettere Dave Grohl: nonostante tutta la drammatica vicenda della morte dell’amico, ha saputo reinventarsi fondando una band come i Foo Fighters, divenendone il leader. Qui il suo ruolo viene completamente capovolto e se nei Nirvana la sua figura veniva messa in ombra da Cobain, ora è divenuto uno dei protagonisti principali della musica moderna.

Grohl è amatissimo anche grazie ai gesti che lo hanno reso più vicino a noi: ha spostato un concerto per accompagnare la figlia al ballo scolastico ed ha suonato sul palco dopo essersi rotto una gamba.

Dopo numerosi anni di diatribe, Courtney Love e Dave Grohl sembrano anche aver messo da parte le loro incomprensioni da quando, nel 2014, hanno preso parte alla celebrazione della Rock and Roll Hall of Fame. In quell’anno i Nirvana ne entrano ufficialmente a far parte.

Certamente gli album che più son rimasti nel cuore sono “Nevermind” e “In Utero”, che hanno fatto entrate i Nirvana nella storia della musica, divenendo parte della cultura che va dagli anni ’90 in poi e noi oggi vi suggeriamo di ascoltare “MTV Unplugged in New York”.

[foto: rollingstone.it]