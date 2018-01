La famosa cantante Shakira nei guai con il fisco per aver evaso le tasse

Secondo il fisco spagnolo la cantante avrebbe evaso le tasse per almeno dieci milioni di euro, per quattro anni. La cantante colombiana, sposata con il calciatore Gerard Piqué, avrebbe frodato l’Agenzia delle entrate spagnola per quanto riguarda i proventi delle sue attività per il periodo che và dal 2011 al 2014. La notizia è emersa dalle pagine del quotidiano La Vanguardia e poi ripresa dal Corriere della Sera. La frode riguarderebbe il periodo in cui la cantante ha vissuto in Spagna, che tuttavia non era la sede della sua residenza ufficiale. Secondo quanto è emerso dalle indagine la cantante colombiana avrebbe avuto trascorso nel paese iberico ben 183 giorni l’anno. Scattata questa soglia chiunque ha l’obbligo di pagare le tasse in Spagna, anche senza residenza ufficiale. La difesa ha prontamente risposto che non si è trattata di vera e propria frode fiscale, ma di una differenza dei criteri di valutazione. Infatti i guadagni della star arrivano principalmente dai concerti tenuti all’estero. Madrid, dal canto suo, sostiene invece che le tasse vanno pagate in Spagna. Forbes ha anche divulgato i guadagni della cantante che in quel periodo si aggiravano a circa 25 milioni di euro.

I fan della cantante hanno preso subito parte nella questione, sostenendo la loro prediletta. Molti credono che si tratti di una vendetta trasversale dovuta al fatto che il marito della ben nota cantante, abbia sostenuto, in maniera molto eplicita ed aperta, la causa di indipendenza dei catalani, votando anche durante il famoso referendum che poi è stato dichiarato illegale. Ora tutta la vicenda è in mano alla procura. La cantante rischia anche una multa salata e ben due anni di carcere. Shakira è solo una delle tante star che si sono ritrovate a fare i conti con gli ispettori fiscali iberici. Tra queste vi sono stati anche Leo Messi, José Mourinho e Cristiano Ronaldo. Si tratta di noti ben noti soprattutto sulle pagine sportive della Spagna e di tutto il mondo. Ora bisognerà attendere ulteriori sviluppi per capire le ragioni della cantante e quelli del fisco e chiarire la sua posizione.

[Foto: radionorba.it]