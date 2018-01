Lutto nel mondo della musica: è morta Dolores O’Riordan

Per tantissimi anni è stata una delle voci più riconoscibili e amate del panorama rock mondiale: Dolores O’Riordan, a cavallo tra gli anni ’90 e i primi del 2000 è stata una vera e propria icona, di quelle capaci di riempire ad ogni concerto stadi e palazzetti. Assieme ai suoi Cranberries ha scritto pagine importantissime della musica: il gruppo ha infatti venduto più di 30 milioni di copie in tutto il mondo e ha inciso brani divenuti veri e propri inni generazionali come “Zombie” e “Dreams”.

Purtroppo l’artista irlandese è stata trovata senza vita a Londra, in una stanza dell’hotel Hilton, dove si trovava in questi giorni: aveva 46 anni. A darne conferma è stata la manager della stessa Dolores, che in un comunicato ha dichiarato “La cantante della band irlandese The Cranberries era a Londra per una breve sessione di registrazione. Non sono disponibili al momento ulteriori dettagli. I familiari sono distrutti dall’aver appreso la notizia e hanno chiesto di rispettare la loro privacy in questo momento molto difficile”.

Le condizioni di salute della cantante già da qualche tempo avevano destato preoccupazione tra i fan: lo scorso anno, infatti, la band aveva dovuto interrompere un tour a causa di problemi di salute non specificati di cui soffriva O’Riordan.

La morte di Dolores ha sconvolto, come era facile prevedere, l’intera comunità musicale: tantissimi gli artisti che le hanno voluto dare un ultimo saluto, da Ronan Keating ai Duran Duran, passando per Hozier. Anche il cantante dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi, l’ha voluta ricordare, scrivendo un toccante post su Facebook.

