Musica: Ponte del Primo Maggio 2018, i concerti da non perdere

Se vi sentite (o magari siete) ancora giovani ed avete l’animo ballerino, questo Ponte del Primo ha davvero dei concerti interessanti da offrirvi che accontentano gli amanti di diversi generi musicali.

Primo Maggio a Roma: Il “Concertone”

Il concerto che ha luogo nella Capitale è detto anche “Concertone” sia perchè la scaletta degli artisti presente è molto ampia sia per il gran numero di persone che in genere arrivano in Piazza San Giovanni in Laterano (chi vi scrive si ricorda ancora la folla impazzita per gli Oasis!)

Quest’anno i presentatori saranno Ambra Angiolini e Lodo Guenzi de “Lo Stato Sociale”. La line up prevde tra gli altri: Max Gazzè, Fatboy Slim, Carmen Consoli, Cosmo, Gazzelle, Wrongonyou, Le Vibrazioni e Ultimo.

Primo Maggio a Taranto

La cittadina pugliese, simbolo di questa festa per la lotta dei lavoratori dell’Ilva, da qualche anno ormai ospita uno dei concerti più interessanti e che può tranquillamente gareggiare simbolicamente con quello di Roma. Il direttore artistico è Michele Riondino insieme a Roy Paci e Diodato. Tra gli altri troviamo: Brunori Sas, Levante, Colapesce, Bud Spencer Blues Explosion, Luca De Gennaro ed i Meganoidi.

A condurre saranno: Valentina Petrini, Valentina Correani, Andrea Rivera e Martina Dell’Ombra.

Primo Maggio a Pescara

L’Abruzzo invece tiene testa con i rapper Gué Pequeno ed Emis Killa insieme alla band cittadina Blackbox Crew.

La musica sicuramente è un gran bel passatempo per riposarsi durante questa festa, ricordandosi di chi ha combattuto per esercitare il diritto di ogni lavoratore ad avere una giornata con un orario lavorativo fisso e dei diritti che, fortunatamente, adesso per noi sono divenuti normali.

