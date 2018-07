Musicisti per Casio o per caso?

“EXpress Yourself”. Chiara ed accattivante la filosofia di Casio, azienda conosciuta a livello internazionale per la sua ampia gamma di apparecchiature audio e strumenti musicali elettronici. Con questa iniziativa potrai esprimere ciò che sei, valorizzare le tue potenzialità e far muovere le note

12 i video, potenzialmente virali della durata massima di trenta secondi, prodotti da Casio. L’azienda giapponese, infatti, ha deciso di interagire in questo modo con gli utenti avvicinandosi all’universo social (nello specifico Instagram e Facebook).

Una parte di questi video sono stati girati indoor all’interno di un’abitazione classica e di uno studio di registrazione, gli altri outdoor, nelle strade più eleganti di Milano.

Il fulcro dell’iniziativa è rappresentato dall’utilizzo di un prodotto straordinario come la tastiera CT-X.

Due gli internauti noti scelti per questa iniziativa. l primo volto è quello di Francesca Sarasso cantautrice poliedrica dalla voce calda. Il secondo, invece, è quello di Gabriele Aprile, bravissimo musicista con un debole per la comunicazione.

I video hanno infatti lo scopo di divertire e far sognare. Il fine è soprattutto quello di mostrare come qualche secondo di musica sia sufficiente per staccare dalla quotidianità.

Le trame sviluppate si focalizzano sul rapporto con i vicini di casa rumorosi, con i genitori, con gli amici (che non hanno spazio dove sedersi). Ed anche sull’interazione con la città (è stata scelta Milano in quest’occasione).

Questa iniziativa, dal profilo giovane, si rivolge a tutti coloro che amano la musica e vorrebbero imparare a suonare la tastiera.

Musicista per Casio è il claim dell’iniziativa. Diventate musicisti per un’ora, per un giorno o addirittura per un mese. Tutti possono farlo; basta soltanto un pò di coraggio. Per questo continuate a tentare, sbagliare e riprovare. Prima o poi le note si formeranno nel modo giusto.

Si tratta di un progetto speciale che ci auguriamo porterà le tastiere Casio dentro le mura di casa vostra. Grazie anche al fascino della città di Milano che vi farà cantare e suonare 24 ore su 24.