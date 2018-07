Roma Summer Fest 2018: tutti i concerti di Luglio

Il Roma Summer Fest 2018 fa parte degli eventi dell’estate romana e quest’anno inaugura la sua prima edizione. Sono previsti concerti da maggio fino a settembre, e si svolgeranno tutti all’interno dell’Auditorium Parco della Musica. Gli eventi musicali sono stati pensati per venire incontro ai diversi gusti del pubblico che vi prende parte. Dalla musica classica al genere rock, dalle melodie più moderne fino ad arrivare alla musica folk. Il Roma Summer Fest 2018 nasce per accontentare un po’ tutti i gusti musicali.

Roma Summer Fest 2018 all’Auditorium Parco della Musica

Il Roma Summer Fest 2018 è il nuovo Festival dell’estate romana che si svolge all’Auditorium Parco della Musica. Per quest’anno le novità annunciate saranno tante, così come i nomi degli artisti che vi prenderanno parte. Il Festival è iniziato il 26 maggio con il concerto degli Arctic Monkeys e terminerà il 13 settembre con David Cosby.

Sono previsti oltre 40 concerti, di cui 4 in collaborazione con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Il calendario di luglio del Roma Summer Fest 2018 è il seguente:

1 luglio: Oliver Onions Reunion Live Tour

3 luglio: Simple Minds

5 luglio: Stefano Bollani

6 luglio: Francesco De Gregori

7 luglio Snarky Puppy

8luglio: Hollywood vampires

9 luglio: Alanis Morisette

10 luglio: Franz Ferdinand e Mogwai

11 luglio: Ringo Starr and his all starr band

12 luglio: Ezio Bosso

13 luglio: Alex Britti

Roma Summer Fest 2018, Roma capitale della Musica

Quest’estate Roma è la capitale della musica grazie al Roma Summer Fest 2018. Una kermesse che durerà 3 mesi e ospiterà ben 40 concerti degli artisti più amati a livello nazionale. Il Festival ospiterà sul palco anche artisti di fama internazionale, come Alanis Morisette, James Blunt, Noel Gallagher e Steven Tyler.

Il 28 luglio invece si esibirà Sting insieme a Shaggy, l’11 Luglio sarà Ringo Starr a salire sul palco dell’Auditorium Parco della Musica. Tanti concerti per soddisfare diversi generi musicali, per un’estate all’insegna della buona musica.

[Foto: http://www.ocanerarock.com]