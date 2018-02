Sanremo 2018: Elio e le storie tese in gara con “Arrivedorci”

Sebbene lo scorso anno avessero annunciato il concerto d’addio, Elio e le storie tese stanno continuando la propria attività musicale. È vero, il gruppo non ha prodotto pressoché nulla di nuovo, ciò nonostante è presente a Sanremo con una nuova canzone, intitolata “Arrivedorci”.

La band ha deciso di tornare sul palco del festival della canzone italiana a seguito della proposta -andata a buon fine- del direttore artistico, il noto cantante Claudio Baglioni. Il pezzo, come al solito, è di chiaro stampo ironico e sembra ripercorrere a grandi linee la carriera del gruppo. Gli Elii hanno comunque deciso di abbandonare il progetto e produrranno un ultimo disco, che oltre ad “Arrivedorci” e all’altro inedito “Il circo discutibile”, non proporrà nulla di nuovo: sarà infatti l’incisione su disco del concerto d’addio tenuto al forum d’Assago lo scorso dicembre.

Riguardo la scelta di tornare al festival – in passato avevano preso parte alle edizioni del 1996 e del 2013 – il gruppo ha detto “È una cosa che non ha mai fatto nessuno: di solito si va a Sanremo per lanciare un disco o rilanciare la carriera. Il nostro obbiettivo è quella di farci più foto possibili con i cantanti. Per questo vogliamo arrivare ultimi”.

Insomma, fan non fatevi troppe speranze di continuare a vedere Elio e le storie tese suonare in giro per i palchi d’Italia. Nonostante sia stato rimandato, l’addio definitivo alle scene è ormai vicinissimo. E questo festival di Sanremo, con ottime probabilità, sarà una delle ultime possibilità di vederli tutti assieme.

[foto: optimaitalia.com]