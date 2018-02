Tomorrowland sbarca in Italia: i nostri consigli su uno dei festival più importanti di musica elettronica

Prenotate un alloggio (o l’Easy Tent all’interno del Parco)

Monza è la cittadina prescelta per il Festival, che si svolgerà durante due weekend. Se non vi sentite troppo giovani per dormire con un sacco a pelo ed una tenda e non avete amici che vi possano ospitare nella vicinanze, allora il primo consiglio è quello di cercarvi già a partire da adesso una sistemazione dove poter dormire. Prenotando in anticipo non sarete costretti a dormire in strada e/o a spendere una fortuna. Sappiate però che Tomorrowland dovrebbero offrire anche per il nostro paese l’Easy Tent: un tendone da campeggio con materasso matrimoniale ed altri comfort studiati per l’occasione, area relax ed area barbecue