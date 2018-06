Ucciso in Florida il rapper XXXTentacion

E’ stato ucciso a colpi di arma da fuoco XXXTentacion. Il rapper americano, vent’anni, ventenne è stato ucciso a Miami. Ancora da chiarire la dinamica dell’omicidio.

XXXTentacion è stato ucciso

XXXTentacion si stava allontanando da una rivendita di motociclette. Ad un certo punto è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco esplosi da un’automobile. Le sue condizioni erano sembrate subito disperate.

Nonostante il trasferimento in ospedale, il ventenne è morto subito dopo. Il decesso è stato annunciato dal Dipartimento dello Sceriffo della Contea di Broward.

Una carriera alle stelle

Il rapper americano, vero nome Jahseh Dwayne Onfroy, era nato il 23 gennaio 1998 in Florida. A diciassette anni era salito alla ribalta grazie ad alcuni brani caricati sulla piattaforma musicale Soundcloud.

Look at me è stato il suo primo grande successo che gli aperto le strade della fama mondiale. Molte le pubblicazioni tra album ufficiali e mixtape. In Italia aveva raggiunto persino la posizione numero tre della classifica.

Una vita non delle migliori

XXXTentacion, nella vita privata, invece, occupava un posto fisso nell’ambito “legale”. A sedici anni, dopo un anno di riformatorio, era stato arrestato per rapina a mano armata. Nel 2017 fu arrestato di nuovo per aggressione alla sua ex compagna. Liberato con la condizionale, era in attesa di processo con accuse varie, tra le quali anche sequestro di persona.

La depressione era sempre presente nei suoi brani. Oltre ai vari sfoghi che riportava puntualmente sui social network, dove era molto seguito. “I hate love”, odio l’amore, e “love is dangerous”, l’amore è pericoloso, tra le frasi più importanti che aveva riportato nei suoi post. Nel recente singolo Sad! dall’album “?”altri riferimenti al suo stato d’animo. Una canzone che a marzo gli aveva regalato la più alta posizione in classifica negli Stati Uniti.

[Foto: www.miami.com]