Ufficiale il nuovo tour di Patty Pravo

Parte ufficialmente il tour di Patty Pravo. La Ragazza del Piper torna sul palco live per tutti i suoi fan in una serie di tappe in tutta Italia.

Le date del tour di Patty Pravo

Parte ufficialmente il tour di Patty Pravo che torna sul palco per una serie di tappe pensate come continuazione delle date già previste per il 2018. Infatti la cantante italiana inizia il 30 giugno a Imola, poi Paestum, continuando per Roseto degli Abruzzi, Rimini, Grottaminarda e infine Manziana e Nervi. ColorSound si occupa dell’organizzazione dell’evento e quindi anche della vendita dei biglietti per tutti coloro che fossero interessati.

In questi giorni la cantante veneta è impegnata con il compito di giurata nella trasmissione che va in onda su Rai 1 intitolata Ora o mai più. Vengono ripresi dei talenti che sono stati messi nel dimenticatoio, tra cui anche Massimo di Cataldo. Questo è stato un anno molto importante per Patty Bravo che ha compiuto 70 anni, molti dei quali spesi sul palco a favore della musica, alla quale si è avvicinata in tenera età. Molte sono state le interviste che ha rilasciato per celebrare questo traguardo importante, dove l’artista ha messo a nudo la propria personalità, ricordando anche gli anni della gavetta e dei ricordi della sua famiglia. In questa una figura molto importante è stata quella della nonna, molto emancipata, a dispetto degli anni, che la sostenuta sempre.

La sua carriera

Patty Pravo è una tra le artiste italiane più apprezzate e conosciute e ha sempre proposto delle canzoni che erano molto vicine all’arte, sia nel linguaggio che nella sua interpretazione. La sua carriera ha avuto un’impennata strepitosa negli anni ’60, raccogliendo successi a destra e manca.

Ha partecipato anche all’ultima edizione del Festival di Sanremo proponendo il brano Cieli Immensi. Nello stesso disco vi è anche un singolo che Tiziano Ferro ha scritto per lei.

Il tour inizierà il 30 giugno e terminerà il 1 settembre. Sul palco verranno proposti i suoi successi senza tempo come La bambola, che l’ha fatta conoscere al grande pubblico, Pensiero Stupendo, Pazza Idea, e Dimmi che non vuoi morire. Cinquanta anni di carriera, di musica e spettacolo. Ritorna sul palco con uno show entusiasmante e originale, che potrà sorprendere. OInfatti i suoi look sono sempre tra i più ricercati e mai banali.

