Vasco Rossi: ecco perché disse di no a Pavarotti

Vasco Rossi è in copertina sul numero del 25 aprile di Vanity Fair. Ecco alcune anticipazioni dell’intervista rilasciata al periodico.

Duetti e terzetti? Roba da bambini dell’asilo

Vasco Rossi ha rilasciato una lunga intervista sul numero di Vanity Fair in edicola oggi. Il rocker emiliano ha toccato diversi argomenti, legati alla sua carriera e alla sua vita privata. Sui duetti e terzetti il Blasco è netto: “Ho sempre avuto la sensazione che quelli che si mettono insieme è perché non sanno bene che cosa fare. Cantare una canzone metà io e metà te va bene per i bambini dell’asilo: ci mettiamo il grembiulino, ci teniamo per mano e cantiamo la canzoncina”, ha detto Vasco.

Ecco perché ho detto di no a Pavarotti

Il no a cantare insieme ad altri è la motivazione per la quale Vasco ha rifiutato anche l’invito di Pavarotti a partecipare all’evento musicale di beneficienza ‘Pavarotti & Friends’. Il cantante di Zocca non lo ha fatto anche perché crede che “la beneficenza è una di quelle cose che fai aprendo il portafoglio e magari stai anche zitto, sennò non si capisce dove finisce il vantaggio per chi la fa e dove comincia la beneficenza”.

Vasco in tour

A breve partirà anche il nuovo tour di Vasco Rossi negli stadi italiani. Un tour che arriva dopo il grande successo del concerto tenutosi lo scorso anno al parco Ferrari voluto dal rocker per festeggiare i quarant’anni di carriera. Per saperne di più sulle date e l’acquisto dei biglietti: vascononstop.vivaticket.it

L’intervista a Vasco Rossi dove racconta di tanti aspetti legati alla sua vita, oltre al perché disse no a Pavarotti, è invece sul numero di Vanity Fair in edicola oggi

(Foto: Ravenna24ore)