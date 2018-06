Wind Music Awards 2018: Fiorella Mannoia premiata

Fiorella Mannoia premiata ai Wind Music Awards. Grande successo per la cantante che aggiunge un altro premio alla sua carriera.

Ennesimo successo per Fiorella Mannoia

Fiorella Mannoia ha ricevuto il premio AFI durante il Wind Music Awards 2018 nella stupenda scenografia dell’Arena di Verona, con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Si tratta di un premio molto importante che lo stesso presidente dell’Associazione Fonografici italiani ha voluto consegnare personalmente alla famosa cantante italiana. Sergio Cerruti ha accompagnato la premiazione anche con parole di stima verso la raffinatezza della Mannoia, sia nella veste di cantante che come produttrice indipendente. Il premio è stato realizzato dall’abilità del maestro orafo Michele Affidato. AFI quest’annpo festeggia anche i settanta anni di attività ed è stato anche tra i partner ufficiali dell’evento. Si tratta di un’azienda che ha difeso sempre la cultura della musica italiana sia nel nostro Paese che nel mondo e dal momento della sua nascita gestisce anche quelle piccole imprese di audio e video che spesso non riescono ad affermarsi in un mondo fatto di colossi industriali.

Per ringraziare il pubblico, Fiorella Mannoia ha cantato “I miei passi”. Si tratta di un singolo molto emozionante che ha incantato i presenti, ma anche i telespettatori da casa.

Vari cantanti sul palco

Tanti i cantanti che si sono esibiti sul palco dell’Arena di Verona ci sono stati anche Francesco Gabbani, Nek, Fabri fibra, che ha ricevuto il premio speciale Earone. Tra i premiati anche Gianna Nannini che con Amore gigante ha ricevuto il premio Siae. Tra gli ospiti internazionali Alvaro Soler si è esibito con La cintura.

Altri premi per i live sono stati dati a Giorgia con Oro Nero, Francesco Renga con Guardami Amore, Max Pezzali, il Volo, Negramaro, Maneskin, The Giornalisti, Coez, Antonello Venditti ed Elisa. Coez ha ricebuto anche il premio speciale PMI. Altri ospiti sono stati Federica Carta, Baby K, Ermal Meta, Riki, Jovanotti, Gianni Morandi, Vasco Rossi. Ed ancora Renato Zero, Baustelle, Caparezza, Tiziano Ferro e Ligabue.

Fiorella Mannoia ha condiviso la sua gioia per la premiazione con i suoi fan sui suoi profili social.

[Foto: dilei.it]