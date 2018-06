Wind Summer Festival 2018 a Roma: cantanti e scaletta

Il Wind Summer Festival 2018 si terrà a Roma e vedrà presenti tanti cantanti in scaletta. Presentano l’evento Ilary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia.

Wind Summer Festival 2018: si comincia stasera

L’edizione 2018 del Wind Summer Festival si terrà, a partire da stasera, a Roma. Molti i cantanti in scaletta e tanti gli ospiti internazionali. Tra gli artisti nostrani spiccano grandi nomi quali Annalisa, Benji e Fede, Biondo, Dark Polo Gang, Emma, Ermal Meta e ancora Gué Pequeno, J-Ax e Max Pezzali. A condurre il tutto ci sarà Ilary Blasi, alla quale si affiancano il discografico Rudy Zerbi e Daniele Battaglia, figlio di Dodi.

Tanti gli ospiti internazionali

Le quattro serate (22, 23, 24 e 25 Giugno) saranno impreziosite dalla presenza di artisti di respiro internazionale. Figurano, tra gli altri. Sean Kingston, il DJ Bob Sinclair, la boyband americana CNCO, Alice Merton e Jason Derulo. La loro partecipazione, ne siamo certi, attirerà l’attenzione del pubblico. D’altra parte alcuni di questi nomi (su tutti Bob Sinclair e Jason Derulo) hanno già ampiamente conquistato il mercato discografico mondiale.

Dove vederlo e come raggiungere il festival

Se non siete a Roma e non vi volete perdere questa quattro giorni di musica, sappiate che lo show sarà trasmesso in diretta da Canale 5. Se invece vi trovate nella capitale, vi basterà recarvi con i mezzi in Piazza del Popolo. Ricordiamo, laddove vogliate andare, che l’ingresso è completamente gratuito.

Il Wind Summer Festival 2018 si preannuncia ricco di musica e divertimento. Siamo certi che i tanti artisti non mancheranno di far divertire il pubblico presente e quello da casa.

[foto: spettegolando.it]