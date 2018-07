Wind Summer Festival 2018, inizio con successo

La prima puntata dello show Wind Summer Festival 2018 ha riscosso grande successo. L’evento è stato diretto in esclusiva su Canale Cinque.

Wind Summer Festival 2018: un successo

Il Wind Summer Festival 2018 è tornato sul piccolo schermo. Tanti gli artisti che si sono esibiti nella prima serata dell’appuntamento musicale più atteso dell’anno. Nella prima delle quattro serate dedicate hanno cantato anche la brava Elodie insieme a Michele Bravi. Proposta la ‘Nero Bali‘. Una canzone che sta ottenendo un enorme successo nelle radio.

Giovedì 5 luglio è andata in onda la prima puntata. Alla conduzione ha esordito la bellissima Ilary Blasi, reduce dai successi del Grande Fratello Vip e di Balalaika. La moglie di Francesco Totti ha sostituito Alessia Marcuzzi sfoderando tutta la sua bellezza. Ed anche l’eleganza del suo abito trasparente in cui ha messo in mostra il suo fisico statuario e parte della sua biancheria intima.

Le novità

Alla conduzione di questa prima puntata del Wind Summer Festival c’è stato anche il simpatico Rudy Zerbi. E’ stato lui ad annunciare sul palco Emma Marrone, nota al pubblico televisivo per i suoi trascorsi al talent di Amici. E la cantante salentina si è lasciata andare a un gustoso siparietto proprio con la Blasi. Lo ha fatto lasciandole intonare un acuto che, nonostante l’impegno, non ha sortito gli effetti sperati.

Le stonature di Ilary sono comprensibili, certo. Oltre al duo Elodie-Michele Bravi, molti gli artisti che hanno entusiasmato il pubblico di Piazza del Popolo. Tra questi J-Ax e Fedez. I due hanno intonato la loro celebre Italiana, ormai hit dell’estate.

Vari cantanti

Come Elodie, un altro nome noto al pubblico televisivo è sicuramenteIrama: il fresco vincitore dell’ultima edizione di Amici ha proposto un brano dance come Nera. Un’altra canzone che sta ottenendo migliaia di visualizzazioni sul web. E sta facendo ballare migliaia di teenager.

Nella serata di ieri la Blasi e Zerbi, coadiuvati dal bravo Daniele Battaglia, hanno lasciato spazio anche ad artisti navigati e di sicura esperienza come Luca Carboni e Noemi.

I vincitori dell’ultimo Sanremo Ermal Meta e Fabrizio Moro, invece, hanno riproposto Non mi avete fatto niente.

Vittoria share

Il Wind Summer Festival 2018 ha vinto la gara degli ascolti battendo Don Matteo 10. Ciò è stato possibile grazie agli sforzi profusi dalla produzione, l’impegno dei conduttori e dei cantanti in gara.

Una notizia che farà contenti Mediaset, ma soprattutto Fasma, giovane rapper che si è aggiudicata la vittoria di questa prima puntata dello show più fresco dell’estate.

