Nasce a Milano MEET, il primo centro internazionale dedicato alla cultura digitale

Apre a Milano, presso lo Spazio Oberdan, il MEET, centro dedicato alla tecnologia digitale e alla sua cultura. Nata dalla collaborazione tra la Fondazione Cariplo e la piattaforma Meet the Media Guru, l’obiettivo è quello di colmare il divario digitale per permettere all’Italia di cogliere nell’innovazione il rilancio di nuove sfide e opportunità, utili a far crescere l’economia.

Giuseppe Guzzetti, presidente della Fondazione Cariplo, ha dichiarato di aver già stanziato 500 mila euro per le attività da svolgere e che è importante promuovere la cultura digitale in un paese come il nostro, dove la povertà culturale è uno dei maggiori problemi.

Il MEET, diretto da Maria Grazia Mattei, sarà un centro creativo che spingerà coloro che lo frequenteranno a pensare che il problema del divario digitale non sia di natura tecnologica ma culturale e vuole essere di richiamo internazionale. MEET ha già un sito disponibile che consente di conoscere le attività svolte da MEET THE GURU dal 2005 fino ad oggi.

Numerosi sono i partner internazionali, come il George Brown College di Toronto e il suo Institute Without Boundaries, che si occupa di progettazione partecipata e multidisciplinare.

Gli intenti di MEET

Le linee di azione sono quattro:

La Content zone , il laboratorio creativo che sperimenta nuovi linguaggi

, il laboratorio creativo che sperimenta nuovi linguaggi La Research and Innovation zone dove si studia l’impatto della cultura digitale sulle diverse comunità e si condividono i risultati di queste ricerche

dove si studia l’impatto della cultura digitale sulle diverse comunità e si condividono i risultati di queste ricerche L’Education zone con masterclass, percorsi esperienziali che accomunano persone provenienti da diversi settori

con masterclass, percorsi esperienziali che accomunano persone provenienti da diversi settori La Showcase zone che prende in consegna il lavoro svolto da Meet the Media Guru ed intende sviluppare nuove occasioni di incontro con mostre, conferenze nella nostra penisola e non

Il 9 Marzo sarà la volta dell’incontro con Eddie Newquist dal titolo “Trono di Spade, Le Cronache di Narnia, Harry Potter. Da libri a esperienze mondiali” che vuole approfondire gli universi creativi crossmediali che sono nati da libri.

L’opportunità che MEET fornisce alla nostra nazione è senza precedenti e speriamo che persone con diverse professionalità sfruttino l’opportunità che la tecnologia mette a disposizione nel laboratorio di Milano per abbattere le barriere della cultura digitale che troppo spesso ostacolano le nostre vite.

[Fonte: www.facebook.com/meetthemediaguru]