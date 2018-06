Elettra Officine Grafiche al Firenze Rocks 2018: stampa tipografica al servizio della musica rock. Firenze è una città magnifica, elegante e ricca di storia. Ogni anno questa località attira milioni di turisti alla ricerca di scatti memorabili e passeggiate lungo l’Arno e sul Ponte vecchio. Firenze racconta molto della storia italiana e del suo passato artistico, una città che tutto il mondo mondo ci invidia.

Sappiate però che esiste un’altra dimensione più moderna e, diciamolo pure, più rock di questa città. Firenze ha infatti ospitato dal 14 al 17 Giugno il Firenze Rocks, un festival con grandissimi ospiti musicali di fama internazionale, artisti come Foo Fighters, Iron Maiden, Ozzy Osbourne e molti altri.

Rockstar irriverenti, trasgressive e spesso simbolo di una generazione, pronte a scatenarsi sul palco e ad esaltare i fan ancora una volta. Oltre 70 mila persone hanno partecipato a questa iniziativa, gente da tutte le parti d’Italia, isole comprese.

Il Firenze Rocks 2018 è stato organizzato nei minimi dettagli, con la possibilità di spostarsi in navetta e acquistare gadget di ogni tipo, introvabili nei negozi normali. Una delle aziende partner nell’allestimento di questo evento è stata Elettra Officine Grafiche, tipografia storica di Firenze da poco approdata al mondo della stampa online digitale di piccolo e grande formato.

L’azienda ha realizzato per il festival tutta una serie di allestimenti e prodotti promozionali stampati: striscioni, pannelli forex e coperture personalizzate per i palchi e gli stand, adesivi e stampe in piccolo formato per volantini, pass auto e brochure, fino al materiale pubblicitario degli sponsor della manifestazione, come RedBull, Mediaset e Live Nation. Quelli di Elettra Officine Grafiche si sono inoltre occupati delle decalcomanie adesive sui container che hanno caratterizzato il Firenze Rocks fino dalla sua prima edizione.

Insomma, il Firenze Rocks di quest’anno è stato un momento musicale eccezionale che ha unito tantissime persone in nome del rock, le ha fatte ballare, cantare, gridare e vivere una esperienza unica. Elettra, azienda nata e cresciuta proprio a Firenze, non poteva mancare a questa importante iniziativa della propria città, non credete?