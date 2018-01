Carnevale 2018: tutti gli eventi e le date ufficiali

Manca meno di un mese al tradizionale appuntamento con il Carnevale, una festa amata da adulti e piccini. Come sempre ci saranno molti eventi legati a questa ricorrenza, tra cui gli immancabili appuntamenti di Venezia Fano e il Carnevale Ambrosiano di Milano. Tre occasioni uniche con cui ci si può lasciare contagiare, insieme agli amici e alla propria famiglia, da tutta la magia del mascheramento.

Carnevale di Venezia

Quest’anno il Carnevale tradizionale si celebrerà il prossimo 13 febbraio, a ridosso della Festa di San Valentino. Celebre quello di Venezia che inizia qualche settimana prima, più precisamente il 27 gennaio, e che durerà fino a metà febbraio. Si tratta di un evento spettacolare perché coinvolge non solo una delle più affascinanti città italiane, ma perché consente a tutti di assistere a diversi spettacoli.

A inaugurare il Carnevale di Venezia è la Festa sull’Acqua di Cannaregio, un tipico quartiere della città. Ed è proprio qui che scivolano le immancabili gondole veneziane, allestite per l’occasione e con, a bordo, donne e uomini vestiti con i più pittoreschi costumi. Sempre a Venezia si celebra Il Volo dell’Angelo, tradizione centenaria che apre i festeggiamenti e che si svolge nella celebre Piazza San Marco, con tanto di cortei mascherati, folle di persone in abiti colorati e spettacoli scenografici.

Carnevale di Fano

Il Carnevale di Fano è un altro appuntamento immancabile per chi ama questo tipo di festa. Tre le giornate principali dedicate a questo particolare evento: il 27 gennaio, giorno dell’inaugurazione, e il 4 e il 13 febbraio. Una delle caratteristiche più insolite di questo Carnevale è il cosiddetto “getto” di cioccolatini da parte dei partecipanti che, sfilando per le strade a bordo di appositi carri, colpiscono turisti e passanti.

A Fano, piccola provincia nel pesarese, saranno allestite anche delle ruote panoramiche su cui è possibile salire e ammirare il borgo dall’alto così come i suoi celebri campanili. Per le persone disabili è consentito l’accesso gratis di mattina, purché tramite prenotazione.

Carnevale Ambrosiano

Infine, non si può non menzionare il Carnevale Ambrosiano che si terrà dall’8 gennaio al 17 febbraio. Si tratta senza dubbio di un appuntamento imperdibile per i milanesi, che potranno celebrare questa festa a Piazza Duomo, ammirando le immancabili sfilate che percorreranno tutto il Centro Storico della città. Nei locali ci saranno spettacoli mascherati e tanto divertimento, con le scuole che resteranno chiuse dal 16 al 17 febbraio.

Insomma, come abbiamo visto, in Italia sono molte le occasioni per poter festeggiare il Carnevale e trascorrere dei momenti gioiosi insieme alla famiglia. Magari trovando un vestito o la maschera adatta e tornare, pure solo per un giorno, un po’ bambini.

[Foto: www.milanolife.it]