Eventi Firenze: Florence Cocktail Week, la settimana dedicata alla miscelazione

Firenze è per il terzo anno consecutivo la protagonista della Florence Cocktail Week. Si tratta della settimana dedicata al mondo della miscelazione (o mixology come dicono i più fighetti). E’ stata ideata da Paola Mencarelli e Lorenzo Nigro e che quest’anno vede anche il Patrocinio del comune di Firenze.

Florence Cocktail Week

Numerosi gli eventi proposti nel Florence Cocktail Week: masterclass, night shift, appuntamenti rivolti sia ai professionisti del settore sia a semplici suriosi ed amanti del buon bere.

Dal 20 aprile al 6 maggio 21 cocktail bar del capoluogo toscano saranno protagonisti di drink speciali che vedranno coinvolte le migliori eccellenze della scena fiorentina. Ogni cocktail bar presenterà quattro cocktail presenti nella Cocktail List FCW2018 che per l’occasione avrà anche un prezzo speciale. Ci sarà anche la possibilità di poter bere analcolici senza perdere il piacere di gustare una creazione eccellente grazie ai Cocktail Family Friendly, adatti soprattutto ai bambini ed alle famiglie.

Verrà dato risalto anche ai più giovani grazie al Contest Giovane Talento under 25, per i ragazzi dai 18 ai 25 anni che già esercitano la professione o che sono iscritti ad Istituti Alberghieri ed a Scuole di Formazione Professionale

La novità di quest’anno

La novità di quest’anno sarà “RiEsco a Bere Italiano”, il Salotto dei Liquori, Amari e Distillati Italiani organizzato in collaborazione con Shaker Club, che si svolgerà venerdì 4 maggio presso la Fondazione Franco Zeffirelli.

La giornata finale

Il Contest finale del Florence Cocktail Week si svolgerà domenica 6 maggio e questa volta i partecipanti dell’ultima giornata saranno soltanto sei, selezionati in precedenza da una giuria di esperti che svolgerà delle visite durante la manifestazione per valutare non solo la qualità dei prodotti ma anche l’accoglienza alla clientela ed il servizio.

Siamo sicuri che questo sarà uno degli eventi più amati e seguiti per gli amanti dei cocktail.

[Foto: www.salaecucina.it]