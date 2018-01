Festival di Sanremo 2018: lite tra Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino

Secondo un’indiscrezione rivelata dal settimanale Spy, ci sarebbe aria amara tra i due conduttori del Festival di Sanremo: Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. La showgirl svizzera e l’attore molto amato avrebbero avuto degli screzi durante la preparazione della scaletta.

Mancano solo due settimane e insieme al direttore artistico Claudio Baglioni dovranno scegliere quali sono gli ospiti da invitare. Secondo quanto è emerso dal settimanale di Massimo Borgnis i due avrebbero visioni opposte su come affrontare le serate del 68° Festival di Sanremo. I due sarebbero già ai ferri corti molto prima dell’inizio del programma. I due avrebbero anche mancato il primo servizio fotografico. Al centro della lite ci sarebbe la presenza di due ospiti. La bionda svizzera vorrebbe Ilaria D’Amico, per puntare tutto sulla rivalità tra le due donne, creando anche delle scenette comiche. L’attore vorrebbe più la Impacciatore, una figura più insolita sul palco di Sanremo, puntando tutto sulla novità e sull’effetto sorpresa.

La bionda Michelle Hunziker vorrebbe creare degli spunti comici come quando si trovava sul palco di Zelig. Favino invece punta più su una comicità in stile Cortellesi e Raffaele. I due non si sono presentati alla conferenza stampa prevista in settimana. Per i due conduttori si tratta di un’esperienza di prestigio che vede la Hunziker nuovamente sul palco dell’Ariston, precedentemente aveva sceso le scale come valletta di Pippo Baudo. Favino invece è del tutto nuovo nel ruolo di presentatore anche se ha già ricevuto vari apprezzamenti dai suoi fan che sono in delirio per la sua conduzione. Pierfrancesco Favino ha sempre dimostrato di saper affrontare un palco anche senza copione, senza avere una scaletta pronta. Claudio Baglioni dovrebbe fare da paciere tra i due cercando un punto d’accordo. Quando i due erano stati scelti nessuno aveva pensato ai loro caratteri forti, che potevano essere un problema per la conduzione del festival. Inoltre tutti sperano che si risolvano questi contrasti velocemente e che i due si godano questa esperienza che per la loro carriera sarà significativa. Infatti il palco è da sempre considerata un’occasione importante per entrare nelle case degli italiani, che potranno apprezzare di più ma anche guardare con occhi diversi i due personaggi.

[Foto: www.repstatic.it]