Mercatini e sagre da celebrare prima del Natale

Mancano poche settimane all’arrivo del Natale e il nostro Paese, dal Nord al Sud, si arricchisce di numerosi eventi, tra sagre e mercatini, per chi ama le atmosfere natalizie. Appuntamenti che si terranno tra il 15 e il 17 dicembre (ma anche oltre) e che potranno diventare l’occasione ideale per scegliere i regali da fare alle persone amate.

A Sanremo, località che ospita il celebre Festival della canzone italiana, ci sarà il Tatoo Fest, un’occasione imperdibile per chi ama decorare il proprio corpo. Oltre ai tatuaggi, ci saranno pure degli stand appositi in cui saranno allestiti mercatini natalizi. mentre nel Palafiori andranno in scena spettacoli e show tipici del periodo, con artisti burlesque che si esibiranno per la gioia di adulti e piccini.

Nella città di Ferrara, invece, a partire dal 15 dicembre e fino al 14 gennaio ci sarà l’attesissimo Natale in Giostra. L’evento si celebrerà all’interno dei Padiglioni della Fiera, dove sarà allestito per l’occasione un enorme parco di divertimenti. Numerose e vaste le aree adibite alle giostre, con almeno due spettacoli al giorno e altri eventi che entusiasmeranno soprattutto i bambini.

Ad Aosta, giovedì 14 dicembre, è iniziato l’attesissimo Cogne Ice Opening, un appuntamento fatto apposta per gli appassionati della neve e dello sci, che potranno compiere delle emozionanti escursioni. Oltre alle esibizioni dei professionisti, anche i principianti avranno l’opportunità di partecipare seguendo dei corsi appositi.

Il Rec Christmas Village a Igea Marina è un evento davvero imperdibile: il Natale, infatti, si tinge di toni fiabeschi per i fortunati che, dal 14 dicembre, si trovano nei pressi della celebre località balneare. Per l’occasione si potrà pattinare su ghiaccio oppure visitare i numerosi laboratori a tema natalizio allestiti lungo la città. Una menzione speciale a La Casa di Babbo Natale, location ricca di bancarelle legate alla tradizionale figura di Santa Claus.

A Greccio, in provincia di Rieti si terrà l’annuale Mercato dell’Artigianato e dell’Oggettistica per Presepio. Negli stand si potranno acquistare oggetti legati all’arte secolare dei celebri presepi (creati nel lontano 1223 da un personaggio mistico come Francesco D’Assisi), e ci sarà l’opportunità di vedere da vicino Il Sentiero degli Artisti. Si tratta di un vero e proprio museo situato all’interno stesso del Centro Storico, in cui è possibile ammirare ventisei murales realizzati sui vecchi muri. Immancabili anche i mercatini natalizi, che offriranno, ogni sera, la possibilità di degustare specialità gastronomiche tipiche della zona cucinate dalle massaie locali.

