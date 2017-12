Roma: ponte dell’Immacolata tra mercatini di Natale, mostre e presepi

Il secondo fine settimana di dicembre sarà più lungo e festoso del solito, visto che si aprirà venerdì 8 dicembre con la festa cattolica dell’Immacolata. La città di Roma, per questa giornata e tutto il fine settimana, offre ai suoi visitatori tantissime cose da vedere legate all’arte e al Natale. Ecco un excursus dei maggiori eventi da poter visitare, non prima di aver decorato la propria casa con il presepe e l’albero, come tradizione vuole.

I mercatini di Natale di Roma

La Città Eterna offre tantissimi spunti a quanti desiderano decorare la casa con oggetti nuovi grazie ai suoi numerosi mercatini di Natale. Tra i più noti vi è quello allestito in Piazza Navona, da sempre meta immancabile per romani e turisti: creazioni artigianali, esposizioni artistiche e tanto altro ancora. Quello di Piazza Navona non è il solo mercatino di Natale presente a Roma. Infatti, basta dare un’occhiata a questo sito per rendersi conto di quanti mercatini siano allestiti nella Capitale: www.mercatini-natale.com.

Piazza di Spagna e il suo immancabile albero di Natale. La splendida Scalinata Trinità de’ monti ospita il tradizionale albero illuminato. In centro l’albero è presente anche presso Piazza San Pietro, Piazza Venezia e all’interno della Stazione Termini.

Le luminarie del centro storico

Un altro allestimento che desta la curiosità e l’ammirazione di grandi e piccini sono le luminarie che addobbano diverse vie del centro storico: Via Margutta (centro storico) e Via Ugo Ojetti a Montesacro.

Presepi in mostra

Il Natale non sarebbe lo stesso senza il presepe, antica rappresentazione della nascita di Gesù, nata nel nostro Paese e diffusasi oggi in tutto il mondo. Ogni luogo di culto cattolico della Capitale offre il suo presepe ma, tra i più noti, vi sono quello allestito in Piazza San Pietro, Museo Tipologico Internazionale del Presepio “Angelo Stefanucci” Via Tor de’ Conti, 31/A (presso Chiesa dei SS Quirico e Giulitta), Presepio dei Netturbini romani Via dei Cavalleggeri, 5. A Piazza del Popolo viene allestita la mostra “100 Presepi”, giunta alla 42esima edizione (fino al 07 gennaio 2018).

Fiera del libro e mostre

Un evento molto atteso nel mese di dicembre è la fiera “Più libri più liberi”, che riguarda la piccola e media editoria e si svolge dal 6 al 10 dicembre 2017 a Roma. Gli appassionati di lettura potranno avere accesso ad una vasta offerta libraria e cogliere quest’occasione per scegliere un libro da regalare ad amici o parenti. La mostra di Monet, altro evento imperdibile, è allestita al Vittoriano e sarà aperta fino al mese di febbraio 2018. Alle Scuderie del Quirinale invece va in scena il cubismo del maestro Pablo Picasso.

(Foto: Dimensione Suono Roma)